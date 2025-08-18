scorecardresearch
 

एक कमरे में थे 1100 वोटर... वोट चोरी के आरोपों पर BJP सांसद का पलटवार, 2003 का मामला उठाकर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ

कांग्रेस जहां एक घर में 80 वोटर होने को वोट चोरी मानती है, वहीं MP के रीवा जिले का ऐसा ही मामला देशभर में चर्चा का विषय रहा है. राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर अब सांसद जनार्दन मिश्र का बयान सुर्खियों में है. 

रीवा सांसद जनार्दन मिश्र का वोट चोरी पर बड़ा बयान.
रीवा सांसद जनार्दन मिश्र का वोट चोरी पर बड़ा बयान.

देशभर में कांग्रेस और विपक्षी दल वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें उनका निशाना चुनाव आयोग और बीजेपी पर है. इसी बीच, मध्य प्रदेश में रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र ने एक कमरे में 1100 वोटर होने का उदाहरण देकर वोट चोरी के आरोपों पर मुहर लगाई है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सांसद मिश्र ने मऊगंज जिले में एक कार्यकर्ता कार्यक्रम में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण रीवा है.

दरअसल, वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ था, जिसमें एक कमरे में 100-200 नहीं, बल्कि 1100 वोटर होने का पर्दाफाश हुआ था. यह मामला रीवा जिले की मनगवां विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट से जुड़ा है. 

2003 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाशित वोटर लिस्ट में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ था. उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे. विपक्षी BJP ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध किया था. केंद्र सरकार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था. आखिरकार, फर्जी वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए. देखें Video:-

उस दौरान मनगवां विधानसभा सीट पर तत्कालीन विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी चुनाव हार गए, जबकि बीजेपी के गिरीश गौतम विजयी रहे. इसके अलावा, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा और उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई.

