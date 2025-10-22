scorecardresearch
 

MP: पति ने सरे बाजार काटे पत्नी के दोनों हाथ, 10 दिन से मंदिर में रह रही थी पीड़िता

MP News: पति आए दिन शराब के नशे में झगड़ा करता रहता है. 10 दिन पहले भी पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया. तभी से महिला और उसके बच्चे एक मंदिर में सो रहे थे.

राजगढ़ के अस्पताल में भर्ती पीड़िता.
MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. एक नशेड़ी पति ने शराब के नशे में दिनदहाड़े सरे बाजार अपनी पत्नी पर हंसिए से हमला कर उसके दोनों हाथ काट दिए. यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

ब्यावरा शहर के कोली मोहल्ला निवासी सविता शाक्यवार ने बताया कि वह काम से घर लौट रही थी, तभी ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के पास उसके पति ने हंसिए से हमला कर उसके दोनों हाथ काट दिए. इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, तो पति ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की.

घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल महिला को ब्यावरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया.

ब्यावरा एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि सुबह 8:50 बजे डायल 100 पर सूचना मिली थी कि एक महिला पर उसके पति ने हमला किया है. मौके पर पहुंचने पर महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसे डायल 112 की मदद से तुरंत सिविल अस्पताल ब्यावरा में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

सूचना मिलने पर तहसीलदार और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और महिला के बयान दर्ज किए.

घायल महिला सविता बाई ने बताया कि उसका पति अक्सर शराब के नशे में उससे झगड़ा करता था. दस दिन पहले भी पति ने महिला और बच्चों को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से वे एक मंदिर में सो रहे थे.

महिला ने बताया कि पति बार-बार उसके दोनों हाथ काटने की धमकी देता था और आज उसने हंसिए से हमला कर दिया. महिला ने कहा कि उसने कई बार पुलिस में पति की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

