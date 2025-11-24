scorecardresearch
 

Feedback

भोपाल के पास 10 KM लंबा महाजाम... 6 साल की मासूम से दरिंदगी, आरोपी सलमान की गिरफ्तारी न होने पर भड़का जनआक्रोश

Raisen Rape Case: MP News: रायसेन जिले में 6 साल की एक मासूम बच्ची से रेप के आरोपी सलमान खान उर्फ नजर की गिरफ्तारी न होने से इलाके में जनआक्रोश चरम पर पहुंच गया है. नाराज लोगों ने सोमवार सुबह से ही मंडीदीप में भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया.

Advertisement
X
हाइवे पर यातायात ठप, फंसे सैकड़ों ट्रक और गाड़ियां.(Photo:ITG)
हाइवे पर यातायात ठप, फंसे सैकड़ों ट्रक और गाड़ियां.(Photo:ITG)

MP News: रायसेन जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई. शनिवार रात को हुई इस वारदात के बाद से इलाके में भारी तनाव और आक्रोश है. 

भोपाल-जबलपुर-नागपुर नेशनल हाइवे पर 10 किलोमीटर लंबा महाजाम लग गया है. सोमवार दोपहर 12 बजे से लगातार सैकड़ों ट्रक, कारें और परिवार फंसे हुए हैं. कई परेशान यात्री पैदल ही भोपाल की ओर रवाना हो गए हैं, सड़कों पर सूटकेस और ट्रॉलियां खींचते लोग दिखाई दे रहे हैं.  

आक्रोशित भीड़ की मांग है कि आरोपी सलमान को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी या एनकाउंटर जैसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए. मंडीदीप क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है, लेकिन आक्रोशित भीड़ जाम हटाने को तैयार नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

मृतका की फाइल फोटो.(Photo: Dharam Veer/ITG)
पति की दरिंदगी ने छीनी ममता की जिंदगी... तेजाब फेंककर छत से दिया था धक्का 
injured woman was admitted to a hospital in Basti (Photo- Screengrab)
बस्ती में सपा नेता की दरिंदगी, बुजुर्ग महिला पर किया कुल्हाड़ी-सरिया से हमला 
Baby Falah case was in 2012
दरिंदगी, तस्करी और मौत से जंग... दिल दहला देगी दो साल की बेबी फलक की दर्दनाक कहानी 
मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे.(Photo: Screengrab)
सड़क पर व्यापारी को पीट-पीटकर अधमरा किया, CCTV में कैद दरिंदगी 
वारंट के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए थे BJP नेता.(Photo:Screengrab)
वारंट कटा तो नेताजी हुए 'बेहोश', अस्पताल से छुट्टी होते ही पहुंचे जेल 

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल जाकर पीड़िता का हाल जाना. देखें Video:- 

दरअसल, गोहरगंज थाना इलाके में शनिवार की रात को 6 वर्षीय बच्ची लहूलुहान हालत में जंगल में मिली थी. उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी, जिसके बाद उसे तुरंत भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. डाक्टरों को बच्ची की जान बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी. राहत की बात यह है कि बच्ची की हालत में अब थोड़ा सुधार है और उसे आईसीयू (ICU) से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी की पहचान 23 वर्षीय सलमान खान उर्फ नजर के रूप में की है. आरोपी मूल रूप से सीहोर जिले का निवासी है और पिछले 2-3 महीनों से गोहरगंज में किराये के मकान में रह रहा था.

घटना के बाद से आरोपी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए रायसेन पुलिस ने 8 विशेष टीमें गठित की हैं. जंगलों और संभावित ठिकानों पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है.

चूंकि वह सीहोर का रहने वाला है, इसलिए वहां भी दबिश दी जा रही है. पुलिस ने आरोपी का पता बताने वाले के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है.

इस जघन्य अपराध के विरोध में रविवार को रायसेन जिले में भारी गुस्सा देखने को मिला. सोमवार को भी हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने मंडीदीप औबेदुल्लागंज और सुल्तानपुर कस्बों में चक्काजाम किया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिवार को ढांढस बंधाया. उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़कर कठोरतम कार्रवाई की जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement