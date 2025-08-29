MP में अर्चना तिवारी के बाद अब निकिता रहस्यमयी ढंग से लापता... कभी पंजाब तो कभी हैदराबाद में दिखी आखिरी लोकेशन

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से युवती के लापता होने का एक और मामला सामने आया है. कटनी की अर्चना तिवारी के गायब होने के बाद अब रायसेन में गैरतगंज के टेकापार की रहने वाली 18 साल की निकिता लोधी रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई है. बीते 18 अगस्त को वह घर से कॉलेज की फीस जमा करने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटी. परिजनों ने काफी खोजबीन करने के बाद 19 अगस्त को पुलिस से मामले की शिकायत की.

परिजनों के अनुसार, निकिता सुबह घर से कंप्यूटर शॉप की ओर गई थी, जहां से उसे फीस जमा करनी थी, लेकिन शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए. आसपास रिश्तेदारों और परिचितों से जानकारी ली गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद मजबूर होकर परिजन थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई.

इधर, घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गायब हुई लड़की निकिता लोधी का कोई पता नहीं चल सका है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) खंगालना शुरू किया है. जांच के दौरान निकिता की लोकेशन कभी पंजाब तो कभी तेलंगाना के हैदराबाद में मिलने की बात सामने आई है, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है.

निकिता के परिजन लगातार भोपाल, रायसेन और आसपास के जिलों में तलाश कर रहे हैं, लेकिन हाथ निराशा ही लगी है. उन्होंने प्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मदद की गुहार लगाई है. इस मामले को लेकर एसडीओपी बेगमगंज आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीम हर एंगल से जांच कर रही है. मोबाइल डिटेल निकलवाई जा रही है कि किस-किससे बात हुई थी. जल्द से जल्द बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं.

