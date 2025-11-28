7 दिन से फरारी, चाय की दुकान पर गिरफ्तारी और फिर हाफ एनकाउंटर... रायसेन रेप केस के आरोपी की पूरी कुंडली

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुई रेप की घटना से पूरा राज्य आक्रोश में है. यहां शुक्रवार, 21 नवंबर की रात को एक हैवान ने बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. घटना सामने आई तो मानो प्रदेश जल उठा. आरोपी को पकड़े जाने की मांग को लेकर लगातार बवाल हुए. ऐसे में तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के सातवें दिन आरोपी सलमान उर्फ़ नज़र को दबोच लिया है. भोपाल के गांधनगर में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद रायसेन ले जाने के दौरान कीरत नगर गांव के पास भागने की कोशिश में उसका शॉर्ट एनकाउंटर भी किया गया. बताते चलें कि इससे पहले पुलिस ने सलमान पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

और पढ़ें

चाय की दुकान से दबोचा गया सलमान

सलमान को गांधीनगर के वार्ड नं. 11 स्थित चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया. जैसे ही सलमान चाय पीने दुकान पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया. पूछताछ में उसने बताया कि पांजरा में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद वह फरार हो गया था और जंगल के रास्ते होते हुए भोपाल पहुंचा था.

भागने की कोशिश में हॉफ एनकाउंटर

गांधीनगर की पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के बाद सलमान को गोहरगंज पुलिस के हवाले करना था. गोहरगंज पुलिस आरोपी को लेकर थाने के लिए रवाना हुई तो रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई. यहां उसने भागने की कोशिश की जिसके चलते उसके पांव में गोली लगी और वह वापस दबोच लिया गया और भोपाल के जेपी अस्पताल लाया गया. इधर, सलमान की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही आरोपी को गोहरगंज पुलिस के सुपुर्द किया जा चुका था.

Advertisement

मासूम के साथ डरा देने वाली बर्बरता

गौरतलब है कि कि बीते 21 नवंबर, शुक्रवार की रात आरोपी सलमान ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ घृणित कृत्य किया था. बच्ची वर्तमान में भोपाल एम्स के आईसीयू में भर्ती है, जहां वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने बताया कि घटना के दौरान उसे गंभीर चोटें पहुंचीं, आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट को इतनी बर्बरता से नोचा कि उसे ठीक होने में 6 माह लगेगे.

3 माह बाद होगी बच्ची की एक और सर्जरी

एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि हादसे के बाद बच्ची को अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. उसकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ी और शरीर को हुए गहरे नुकसान के चलते कई जटिल उपचार किए गए. चिकित्सकों के मुताबिक बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी कई महीनों का समय लगेगा और उसका इलाज लगातार जारी रहेगा. डॉक्टरों ने यह भी बताया कि करीब तीन महीने बाद एक और सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है. फिलहाल बच्ची की हालत में कुछ स्थिरता आने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी पूर्ण रिकवरी के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहने से परहेज किया है.



---- समाप्त ----