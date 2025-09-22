scorecardresearch
 

Feedback

इंदौर में आदिवासी संगठन का हल्लाबोल, चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत मामले में FIR की मांग

MY अस्पताल प्रशासन के अनुसार, दोनों शिशुओं की मौत अन्य स्वास्थ्य कारणों से हुई. जिनमें से एक आदिवासी परिवार से था और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय से था. 

Advertisement
X
MYH के बाहर जयस का प्रदर्शन. (Photo:X/@Radhejat1983)
MYH के बाहर जयस का प्रदर्शन. (Photo:X/@Radhejat1983)

मध्य प्रदेश में एक आदिवासी संगठन ने इंदौर के सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MYH) में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. चूहों के कुतरने से हुई दो नवजात बच्चियों की मौत के मामले में बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है.

जय आदिवासी युवा शक्ति के सदस्यों ने रविवार को अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया और एमवायएच के मुख्य द्वार पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया और एमवायएच के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने दोनों वरिष्ठ डॉक्टरों को निलंबित करने और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की.

आदिवासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा ने कहा, "जब तक डीन और अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, चूहों द्वारा कुतर दिए गए दोनों नवजात शिशुओं के परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा."

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational )
इंदौर: नवजात शिशुओं पर चूहों के हमले के बाद एक्शन, बाल चिकित्सा विभाग प्रमुख को हटाया 
खरगोन के सरकारी अस्पताल में इधर-उधर भागते दिखे चूहे. (Photo: Screengrab)
अस्पताल में चूहों की चहलकदमी का वीडियो वायरल, प्रबंधन बोला- गेट खुले थे तो घुस आए 
राहुल गांधी ने इंदौर के मामले पर BJP को घेरा.(Photo:ITG)
MP: चूहों के काटने से 2 नवजात मरे, राहुल गांधी ने BJP सरकार को घेरा, कहा- ये हत्या है  
EDIBLE treatment that burns fat while you eat
चूहों पर सफल, अब इंसानों पर ट्रायल: पौधों से बने 'मोती' ऐसे घटाएंगे वजन! 
जहां पुलिस अधिकारी को देनी होती है पुलिसवाली माताजी को आमद 

बता दें कि एमवायएच के आईसीयू में चूहों ने एक नवजात शिशु की उंगलियां कुतर दीं, जबकि दूसरे के सिर और कंधे पर काट लिया. ये घटनाएं 31 अगस्त और 1 सितंबर की दरम्यानी रात को हुईं और बाद में दोनों शिशुओं की मौत हो गई. 

Advertisement

एमवायएच के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. बसंत कुमार निंगवाल ने रविवार को कहा कि उन्होंने और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में धरने और नारेबाजी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

वहीं, लापरवाही के आरोपों को खारिज करते हुए, एमवायएच प्रशासन ने कहा कि इन मौतों का चूहों के काटने से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि ये जन्मजात विकृतियों के कारण गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुई हैं.

इस घटना के सिलसिले में अब तक 8 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और पद से हटाने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है. अधीक्षक डॉ. अशोक यादव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए लंबी छुट्टी पर चले गए हैं.

बता दें कि 75 साल पुराना एमवायएच मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है और यह इंदौर स्थित सरकारी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधीन है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement