'उनके आतंकी अड्डे उड़ाए, ये जैश ने भी कुबूला...', धार से PM मोदी ने किया पाकिस्तान पर धारदार प्रहार

PM नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार में 'पीएम मित्र पार्क' समेत 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे हैं. इसी दौरान भाषण में उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला.

मध्य प्रदेश के धार में PM नरेंद्र मोदी.(Photo:Screengrab)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला. कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों-बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था. हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया. हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो-रो कर अपना हाल बताया है.

PM मोदी ने कहा कि नया भारत किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है, नया भारत घर में घुसकर मारता है. आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है.  

'आजतक' ने सबसे पहले जैश के बड़े कबूलनामे की जानकारी दी थी.प्रधानमंत्री ने 'आजतक' के न्यूज़ब्रेक पर प्रतिक्रिया दी है. 

दरअसल, पाकिस्तान बार-बार दुनिया के सामने कहता रहा कि उसके मुल्क में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है. बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप्स को भी पाकिस्तान की सरकार और सेना नकारती रही. लेकिन अब जैश के कमांडर इलयास कश्मीरी के कुबूलनामे ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है.

इलयास कश्मीरी ने कहा है कि बहावलपुर के जैश कैंप में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल होने का आदेश सीधे GHQ यानी पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ ने अपने जनरल्स को दिया था. यही नहीं, DG ISPR ने बहावलपुर और जैश-ए-मोहम्मद के बीच लिंक को दबाने की कोशिश की. 

'मिशन-ए-मुस्तफा' के लिके आतंकी जमातों को इकठ्ठा करने की बात

जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर के कुबूलनामे से एक और बड़ी ख़बर सामने आई है. ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद आतंकी समूहों में भारी खौफ फैल गया है और कमांडर ने खुले मंच से अलग अलग जमातों और मिशनों को एकत्र करने की अपील की. उसने कहा कि कुछ लोग जिहाद से इनकार कर चुके हैं, पर बाकी के साथ मिलकर वह फिर से जिहाद को ज़िंदा रखना चाहता है.

PM मोदी ने सरदार पटेल का दिया उदाहरण   

मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री मोदी 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे हैं.  

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आगे कहा, आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था. भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर, उनके अधिकारों की रक्षाकर भारत के गौरव को पुन: स्थापित किया था. 

देश की इतनी बड़ी उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, हमारी सरकार ने 17 सितंबर की हैदराबाद की घटना को अमर ​कर दिया. हमने भारत के एकता के प्रतीक इस दिन को 'हैदराबाद लिबरेशन डे' के रूप में मनाने की शुरुआत की है. 

PM मित्र पार्क का उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ''विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत होने जा रही है. देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां (धार) हुआ है.

इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा. इस टेक्सटाइल पा​र्क से हमारे युवकों, युवतियों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा. मैं इन परियोजनाओं के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं.''

'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार'

अपने जनमदिन के अवसर पर पीएम मोदी  'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान का शुभारंभ करते हुए बोले कि यह अभियान माताओं-बहनों को समर्पित है. हमारा मकसद है- एक भी महिला, जानकारी या संसाधनों के अभाव में बीमारी का शिकार न हो. विकसित होते भारत में हमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को जितना संभव हो सके, कम करना ही है.

इसी उद्देश्य से वर्ष 2017 में 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' शुरू की गई. इस योजना के अंतर्गत पहली संतान होने पर ₹5000 और दूसरी बेटी के जन्म पर ₹6000 सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं.

उन्होंने बताया कि अब तक 4.5 करोड़ से अधिक गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है. अब तक 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि मेरी माताओं बहनों के खातों में पहुंच चुकी है.  

