पहले कुल्हाड़ी से कछुए को काटने बनाया वीडियो, फिर मिलकर उड़ाई मांस की दावत

मध्य प्रदेश के भिंड से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है. यहां कुछ ग्रामीणों ने पहले एक कछुए को कुल्हाड़ी से काट के उसकी हत्या कर दी. फिर उसी कछुए की दावत कर ली. ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया.

यह पूरा मामला भिंड जिले के लहार इलाके के सीकरी जागीर गांव का है. वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो वन विभाग की टीम हरकत में आई और तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

दरअसल, दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में कुछ लोग एक कछुए को सड़क पर उल्टा करके लिटाए हुए नजर आए. लाठी से कछुए को कंट्रोल किया गया और फिर हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए एक अन्य शख्स ने कछुए पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी. ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वीडियो वायरल होते ही यह वीडियो वन विभाग के अमले तक पहुंचा. इसके बाद वन विभाग की एक टीम सीकरी जागीर गांव पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. देखें Video:-

इस मामले में वन विभाग के रेंजर बसंत शर्मा ने aajtak को फोन कॉल पर बताया कि यह वीडियो 27 या 28 अगस्त का बताया गया है. तीन लोगों ने इस कछुए को कुल्हाड़ी से काटा और उसकी हत्या कर दी.

इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. अभी तीनों आरोपी फरार हैं, वन विभाग की टीम उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है.

---- समाप्त ----