scorecardresearch
 

Feedback

पहले कुल्हाड़ी से कछुए को काटने बनाया वीडियो, फिर मिलकर उड़ाई मांस की दावत

Bhind News: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने कछुए को लाठी की मदद से रोका और फिर दूसरे ने जलीय जीव पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी.

Advertisement
X
कछुए को मारकर ग्रामीणों ने उसका मांस खाया.(Photo:screengrab)
कछुए को मारकर ग्रामीणों ने उसका मांस खाया.(Photo:screengrab)

मध्य प्रदेश के भिंड से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है. यहां कुछ ग्रामीणों ने पहले एक कछुए को कुल्हाड़ी से काट के उसकी हत्या कर दी. फिर उसी कछुए की दावत कर ली. ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया.

यह पूरा मामला भिंड जिले के लहार इलाके के सीकरी जागीर गांव का है. वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो वन विभाग की टीम हरकत में आई और तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

दरअसल, दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में कुछ लोग एक कछुए को सड़क पर उल्टा करके लिटाए हुए नजर आए. लाठी से कछुए को कंट्रोल किया गया और फिर हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए एक अन्य शख्स ने कछुए पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी. ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भोपाल तलब.(Photo:ITG)
IAS को मुक्का दिखाने का मामला, BJP ने अपने विधायक को किया भोपाल तलब 
खाद की किल्लत को लेकर विधायक और कलेक्टर के बीच तनातनी.
MP: कलेक्टर ने दिखाई उंगली तो विधायक ने तान लिया मुक्का; फिर जमकर हुआ बवाल 
(सांकेतिक तस्वीर)
MP अजब है, सबसे गजब है... तहसीलदार ने जारी कर दिया भिंड का डेथ सर्टिफिकेट 
Journalists assaulted in SP office Bhind
MP के भिंड में SP ऑफिस में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, पीड़ित बोले- मोबाइल फोन छीनकर पीटा  
भिंड में कलेक्टर और विधायक के बीच तनातनी 

वीडियो वायरल होते ही यह वीडियो वन विभाग के अमले तक पहुंचा. इसके बाद वन विभाग की एक टीम सीकरी जागीर गांव पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. देखें Video:- 

Advertisement

इस मामले में वन विभाग के रेंजर बसंत शर्मा ने aajtak को फोन कॉल पर बताया कि यह वीडियो 27 या 28 अगस्त का बताया गया है. तीन लोगों ने इस कछुए को कुल्हाड़ी से काटा और उसकी हत्या कर दी.

इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. अभी तीनों आरोपी फरार हैं, वन विभाग की टीम उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement