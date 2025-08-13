पति-पत्नी के कमजोर होते रिश्तों पर धीरेंद्र शास्त्री ने दी सलाह, बोले- सुंदरता छोड़ समझदार साथी चुनें

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर अपने विचार व्यक्त किए. शास्त्री का कहना है कि आज के समय में पति-पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत कमजोर पड़ गया है. अखबारों और न्यूज चैनलों की रिपोर्टिंग इस बात का प्रमाण है.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वर्षों पहले विवाह के समय सात जन्मों तक साथ निभाने के वचन लिए जाते थे, लेकिन आज ये वचन कहीं खो गए हैं. उनकी तुलना वर्तमान समय से करते हुए शास्त्री ने कहा कि आजकल लोग सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि समझदारी की अहमियत कम हो गई है.

शास्त्री जी ने यह भी समझाया कि सुंदरता जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. यदि कोई व्यक्ति समझदार हो तो वह जीवन के सफर को लंबा और मजबूत बना सकता है. सिर्फ सुंदरता के आधार पर रिश्ता बनाया जाए तो वह रिश्ता जरा ही समय में टूट सकता है. इसलिए जीवनसाथी चुनते समय सुंदरता के साथ-साथ समझदारी को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार, समझदार नहीं होंगे और केवल सुंदर होंगे तो सफर छोटा रहेगा. लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए साथी में समझदारी होनी जरूरी है ताकि जीवन का सफर खुशहाल और सफल हो सके.

रक्षाबंधन के मौके पर शास्त्री ने 'लव जिहाद' के खिलाफ भी चेतावनी दी और भाइयों से अपनी बहनों को इससे बचाने का वचन लेने की अपील की. उन्होंने इसे सबसे बड़ा उपहार बताया.

