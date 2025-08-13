scorecardresearch
 

Feedback

पति-पत्नी के कमजोर होते रिश्तों पर धीरेंद्र शास्त्री ने दी सलाह, बोले- सुंदरता छोड़ समझदार साथी चुनें

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पति-पत्नी के रिश्तों की कमजोरी पर चिंता जताते हुए कहा कि आज लोग सुंदरता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि समझदारी लंबे रिश्तों का आधार है. समझदार साथी चुनने से जीवन का सफर लंबा और सुखद होगा.

Advertisement
X
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री.
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री.

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर अपने विचार व्यक्त किए. शास्त्री का कहना है कि आज के समय में पति-पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत कमजोर पड़ गया है. अखबारों और न्यूज चैनलों की रिपोर्टिंग इस बात का प्रमाण है. 

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वर्षों पहले विवाह के समय सात जन्मों तक साथ निभाने के वचन लिए जाते थे, लेकिन आज ये वचन कहीं खो गए हैं. उनकी तुलना वर्तमान समय से करते हुए शास्त्री ने कहा कि आजकल लोग सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि समझदारी की अहमियत कम हो गई है.

शास्त्री जी ने यह भी समझाया कि सुंदरता जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. यदि कोई व्यक्ति समझदार हो तो वह जीवन के सफर को लंबा और मजबूत बना सकता है. सिर्फ सुंदरता के आधार पर रिश्ता बनाया जाए तो वह रिश्ता जरा ही समय में टूट सकता है. इसलिए जीवनसाथी चुनते समय सुंदरता के साथ-साथ समझदारी को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

लंदन की संसद में सम्मानित हुए बागेश्वर महाराज. (Photo:ITG)
लंदन की संसद में धीरेंद्र शास्त्री का सम्मान, सांसदों को दे आए बागेश्वर धाम आने का न्यौता 
बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री.
'बाबाओं के चक्कर में न पड़ें...', छांगुर बाबा धर्मांतरण मामले पर बोले धीरेंद्र शास्त्री 
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री.
बिहार में भी बनेगा बागेश्वर मठ, धीरेंद्र शास्त्री बोले- इस राज्य का कर्जा हम कभी नहीं चुका पाएंगे  
Chhangur Baba arrested, Dhirendra Shastris big revelation.
'3000 हिंदुओं का किया धर्मांतरण...', छांगुर पर बोले धीरेंद्र शास्त्री 
बागेश्वर महाराज ने भेजी एक दिन की चढ़ोतरी.
बागेश्वर धाम हादसे में मारे गए श्रद्धालु के परिवार को मिली ₹7.68 लाख की मदद 

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार, समझदार नहीं होंगे और केवल सुंदर होंगे तो सफर छोटा रहेगा. लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए साथी में समझदारी होनी जरूरी है ताकि जीवन का सफर खुशहाल और सफल हो सके.

Advertisement

रक्षाबंधन के मौके पर शास्त्री ने 'लव जिहाद' के खिलाफ भी चेतावनी दी और भाइयों से अपनी बहनों को इससे बचाने का वचन लेने की अपील की. उन्होंने इसे सबसे बड़ा उपहार बताया.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement