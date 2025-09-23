scorecardresearch
 

'पिताजी ने दी है या घर से लेके भाग आए...', बाइक पर फर्राटा भर रहे थे मासूम, विधायक ने रोककर दी समझाइश

MP MLA Viral Video: सड़कों पर मासूम बच्चों को मोटरसाइकिल दौड़ाते देखना कोई अजीब बात नहीं रह गया है. खासकर कुछ नाबालिग बच्चे दो-पहिया और चार-पहिया वाहन तेज रफ्तार में चलाते दिख जाते हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि सड़कों पर हर किसी के लिए खतरा है.

बाइक पर निकले मासूमों को विधायक ने रोका.(Photo:Screengrab)
बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने के तमाम मामले रोजाना सामने आते हैं. इसके अलावा नाबालिग भी दो पहिया और चार पहिया वाहनों को दौड़ाते मिल जाते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश की सड़कों पर मासूम बच्चे  मोटरसाइकिलों पर फर्राटा भरते दिख जाएं तो यह अचंभे की बात नहीं है. साइकिल संभालने की उम्र में बाइक को तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ा रहे बच्चों को देख पुलिसकर्मियों से लेकर विधायक तक अचंभित रह गए. 

यह पूरा मामला शाजापुर जिले के कालापीपल इलाके का है. जहां बीजेपी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने 2 बच्चों को तेज रफ्तार में बाइक चलाते देखा. हैरानी की बात यह है कि इन बच्चों के पैर तो बाइक के जमीन से ठीक से नहीं छू रहे थे, जो उनकी उम्र और अनुभव का पता देता था.

विधायक ने बच्चों से मजाकिया अंदाज में पूछा, गाड़ी पिताजी ने दी है या चुपचाप घर से लेके भाग गए. ड्राइविंग लाइसेंस है क्या तुम्हारा? इस पर बच्चे बोले कि वे पोलायकलां से पगरावद के बीच सफर कर रहे थे और स्कूल में किसी कागज पर साइन कराने के लिए निकले थे. देखें Video:- 

इस मौके पर विधायक ने सलाह दी कि इस उम्र में गाड़ी चलाना सही नहीं है. बिना हेलमेट के बिल्कुल नहीं निकलें. फिर बच्चों को समझाइश देकर घर जाने का बोल दिया. 

उन्होंने सोशल मीडिया वीडियो के जरिए अभिभावकों से अपील की है कि मासूमों को वाहन चलाने के लिए न दें. अब सोशल मीडिया यूजर्स विधायक की इस सकारात्मक कदम की सराहना कर रहे हैं.  

