MP: दो मासूम बेटियों का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट, मां ने गुस्से में दिया वारदात को अंजाम

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से स्वतंत्रता दिवस पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक मां ने ममता को शर्मसार करते हुए अपनी ही दो मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, तुलसापुर गांव की इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला आरती ने शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे अपनी 4 वर्षीय बेटी अनिष्का और 8 महीने की दुधमुही बच्ची उमा का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपनी जेठानी को बताया कि बच्चियों की हत्या कर दी है और उनके शवों को चटाई में लपेट दिया है. यह सुनते ही जेठानी के होश उड़ गए और उसने तुरंत बच्चियों के पिता अशोक को जानकारी दी. इसके बाद गांव के चौकीदार के जरिए पुलिस को घटना की सूचना दी गई.

महिदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिए. पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वह अकसर अपने बच्चों के साथ मारपीट करती थी. घटना के समय घर में कोई और सदस्य मौजूद नहीं था, इसी का फायदा उठाकर उसने यह कदम उठाया.

सिविल अस्पताल महिदपुर की डॉक्टर मैत्री मिश्रा ने बताया कि शाम करीब 7 बजे बच्चियों के शव अस्पताल लाए गए थे. जांच में उनके शरीर पर चोटों, नाखून और दांतों के निशान मिले हैं. चार वर्षीय बच्ची की नाक से खून बह रहा था. डॉक्टर ने बताया कि पुराने घाव भी दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चों के साथ पहले भी हिंसा की ओर इशारा करते हैं. अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सटीक कारण स्पष्ट होगा.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि घटना बेहद दुखद है. शुरुआती जांच में यह मामला क्षणिक आवेश और गुस्से में उठाए गए कदम का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, सभी पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है. आरोपी मां ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

