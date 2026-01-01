scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'10 साल की मन्नतों के बाद हुआ था बेटा...' कहकर बिलख पड़ी मां, दूषित पानी ने छीन ली 6 माह के मासूम की जिंदगी

10 साल की मन्नतों के बाद बेटा हुआ था. पूरा परिवार खुश था, लेकिन यह खुशी छह महीने में मातम में बदल गई. यह दहला देने वाली कहानी इंदौर के भागीरथपुरा की है. परिजनों का कहना है कि दूषित पानी ने छह महीने के मासूम की जिंदगी छीन ली. उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए बच्चे को बचाया नहीं जा सका. पूरा परिवार गहरे सदमे में है.

Advertisement
X
बच्चे की मौत के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Screengrab)
बच्चे की मौत के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Screengrab)

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में मराठी मोहल्ले की गलियों में उस दर्द की गूंज सुनाई देती है, जिसने एक पूरी फैमिली को हिलाकर रख दिया. दरअसल, यहां दूषित पानी की वजह से छह महीने के मासूम की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है. लोगों में आक्रोश का माहौल है. बच्चे के परिजनों ने प्रशासन और नगर निगम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

भागीरथपुरा के मराठी मोहल्ले में रहने वाले साहू परिवार का कहना है कि इलाके में लंबे समय से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा था, जिसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी दूषित पानी की वजह से उनके छह माह के बेटे की जान चली गई. बच्चे को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

मासूम की मौत के बाद मां साधना साहू का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने कहा कि करीब दस साल की मन्नतों और दुआओं के बाद उन्हें बेटा हुआ था. प्रेग्नेंसी के दौरान गंभीर गायनिक समस्याएं रहीं, जिस कारण करीब नौ महीने तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा. साधना का कहना है कि मां का दूध कम आने के कारण मजबूरी में बाहर से दूध लाकर बच्चे को पिलाना पड़ता था, जिसमें पानी मिलाया जाता था. वही पानी उनके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के सवाल पर मंत्री ने रिपोर्टर से की बदसलूकी, जानें पूरा मामला
MP High Court Indore bench
इंदौर में जहरीले पानी से हुईं मौतों पर HC सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट
इंदौर में दूध पीते बच्चे की भी गई जान.
इंदौर: दूध में मां ने मिला दिया था नल का पानी, 5 महीने के अव्यान की गई जान
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में दूषित पानी का कहर.(Photo:Screengrab)
इंदौर में 'जहरीले पानी' से अब तक 8 मौतें, 2 अफसर सस्पेंड, एक बर्खास्त
Two women die after drinking contaminated water
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमारी का कहर, दो महिलाओं समेत एक बुजुर्ग की मौत
Advertisement

यह भी पढ़ें: गाढ़ा दूध पच जाए इसलिए मां ने मिला दिया था नल का पानी... इंदौर में उसी 'जहर' ने ली 5 महीने के अव्यान की जान; 10 साल की मन्नतों के बाद हुआ था बेटा

six month old baby dies due to contaminated water in indore

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी दस साल की बेटी को भी लगातार पेट दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, जिससे साफ है कि इलाके का पानी लोगों की सेहत के लिए खतरनाक बन चुका है. उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा चला गया, लेकिन पता नहीं और कितने मासूम इस वजह से खतरे में पड़ेंगे.

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े भी स्थिति की गंभीरता बयां कर रहे हैं. विभाग के अनुसार, दूषित पानी से अब तक 149 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिन्हें उल्टी-दस्त और पेट से जुड़ी अन्य शिकायतें हैं. इनमें से सात लोगों की मौत हो चुकी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है. पीड़ित परिवार से मुलाकात करने का कार्यक्रम तय किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement