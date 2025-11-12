कासिम ने खुशी के आधार कार्ड पर लगवाई थी बुर्के वाली फोटो, मॉडल के परिवार ने खोले बॉयफ्रेंड के राज

भोपाल की मॉडल खुशबू की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोपी प्रेमी कासिम ने खुशबू के आधार कार्ड में फोटो बदलवा दी थी और उसकी जगह बुर्का पहने हुए फोटो लगवाई थी. आजतक के पास खुशबू के बुर्के वाले आधार कार्ड की एक्सक्लूसिव फोटो मौजूद है.खुशबू को खुशी अहिरवार के नाम से भी जाना जाता है.

और पढ़ें

खुशबू के परिवार का कहना है कि कासिम ने अपनी पहचान छिपाकर उससे दोस्ती की थी. जब खुशबू को उसके धर्म के बारे में पता चला तो उसने उससे दूरी बना ली थी. लेकिन कुछ दिन पहले कासिम उसे समझा-बुझाकर अपने साथ ले गया था. परिवार का आरोप है कि वह खुशबू पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता था और कई बार उसके साथ मारपीट भी करता था.

खुशबू के आधार कार्ड पर लगा बुर्का वाला फोटो

खुशबू की बहन ताराबाई ने बताया कि 8 नवंबर की रात करीब 11 बजे खुशबू का फोन आया था. उसने कहा कि कासिम उसे जबरदस्ती उज्जैन अपनी मां से मिलाने ले जा रहा है और वह नहीं जाना चाहती. इसके बाद फोन कट गया. अगले दिन 9 नवंबर को रात 10 बजे उसकी बड़ी बहन प्रीति अहिरवार का फोन आया कि बस में खुशबू की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

Advertisement

मृतका के परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप

परिजन तुरंत भोपाल पहुंचे और हमीदिया अस्पताल में खुशबू का शव देखा. दूसरी ओर, पुलिस हिरासत में कासिम लगातार यह कह रहा था कि उसने खुशबू के साथ मारपीट नहीं की. लेकिन परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(2), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)5(क) के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

---- समाप्त ----