scorecardresearch
 

Feedback

कासिम ने खुशी के आधार कार्ड पर लगवाई थी बुर्के वाली फोटो, मॉडल के परिवार ने खोले बॉयफ्रेंड के राज

मॉडल खुशी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. प्रेमी कासिम ने उसका आधार कार्ड बदलवाकर बुर्के वाली फोटो लगवाई थी. खुशबू के परिवार ने कासिम पर पहचान छिपाने, धर्म परिवर्तन के दबाव और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कई धाराओं में केस दर्ज किया है.

Advertisement
X
मॉडल खुशबू की मौत में हुआ खुलासा (Photo: Ravish Pal Singh/ITG)
मॉडल खुशबू की मौत में हुआ खुलासा (Photo: Ravish Pal Singh/ITG)

भोपाल की मॉडल खुशबू की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोपी प्रेमी कासिम ने खुशबू के आधार कार्ड में फोटो बदलवा दी थी और उसकी जगह बुर्का पहने हुए फोटो लगवाई थी. आजतक के पास खुशबू के बुर्के वाले आधार कार्ड की एक्सक्लूसिव फोटो मौजूद है.खुशबू को खुशी अहिरवार के नाम से भी जाना जाता है.

खुशबू के परिवार का कहना है कि कासिम ने अपनी पहचान छिपाकर उससे दोस्ती की थी. जब खुशबू को उसके धर्म के बारे में पता चला तो उसने उससे दूरी बना ली थी. लेकिन कुछ दिन पहले कासिम उसे समझा-बुझाकर अपने साथ ले गया था. परिवार का आरोप है कि वह खुशबू पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता था और कई बार उसके साथ मारपीट भी करता था.

खुशबू के आधार कार्ड पर लगा बुर्का वाला फोटो

सम्बंधित ख़बरें

खुशी अहिरवार ने नौकरी छोड़ शुरू की थी मॉडलिंग. (File Photo: ITG)
प्रेग्नेंट थी मॉडल खुशी... रिपोर्ट में खुलासा, बॉयफ्रेंड कासिम पर क्या-क्या आरोप 
70वें जन्मदिन पर भूटान के चौथे राजा से मिलेंगे पीएम मोदी
पीएम मोदी भूटान पहुंचे, बोले- हमारी पार्टनरशिप दोस्ताना संबंधों का एक मॉडल 
लखनऊ में दिव्यांग से करोड़ों की ठगी. (Photo: Representational )
दिव्यांग की जिंदगी में आई मॉडल जैसी लड़की, शादी का झांसा देकर उड़ा ले गई करोड़ों रुपये 
larissa bonesi and aryan khan
हरियाणा में वोटर कार्ड पर जिस मॉडल की फोटो, आर्यन खान से है खास रिश्ता 
खुशी अहिरवार अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी. (Photo: instagram/diamond__girl30)
प्रेग्नेंट थी मॉडल खुशी, फैलोपियन ट्यूब फटने से मौत, शक के दायरे में बॉयफ्रेंड कासिम 

खुशबू की बहन ताराबाई ने बताया कि 8 नवंबर की रात करीब 11 बजे खुशबू का फोन आया था. उसने कहा कि कासिम उसे जबरदस्ती उज्जैन अपनी मां से मिलाने ले जा रहा है और वह नहीं जाना चाहती. इसके बाद फोन कट गया. अगले दिन 9 नवंबर को रात 10 बजे उसकी बड़ी बहन प्रीति अहिरवार का फोन आया कि बस में खुशबू की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

Advertisement

मृतका के परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप

परिजन तुरंत भोपाल पहुंचे और हमीदिया अस्पताल में खुशबू का शव देखा. दूसरी ओर, पुलिस हिरासत में कासिम लगातार यह कह रहा था कि उसने खुशबू के साथ मारपीट नहीं की. लेकिन परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(2), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)5(क) के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement