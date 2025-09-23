MP: जिस दलित का हुआ सामाजिक बहिष्कार, उसी घर में खाना खाने पहुंचे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल

MP News: रायसेन में जिस दलित परिवार के यहां भोजन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने उसी परिवार के घर भोजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया.

दरअसल, जिले के पिपरिया पुंआरिया गांव में अनुसूचित जाति (SC) के संतोष परते के घर एक कार्यक्रम में भोजन करने वाले गैर दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था. जब यह बात स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य राज्यमंत्री मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को पता चली, तो वे अगले दिन पिपरिया पुंआरिया पहुंचे और संतोष परते के घर भोजन करने चले गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नरेंद्र शिवाजी पटेल संतोष के परिवार के साथ बैठकर भोजन करते दिख रहे हैं.

मंत्री ने कहा कि वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' में विश्वास रखते हैं. ताकि अंतिम छोर पर खड़े शख्स की चिंता हो सके.

वहीं, दलित समाज से आने वाले संतोष ने कहा, "हमारे लिए इससे बड़ा गर्व का क्षण क्या हो सकता है कि प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे घर भोजन करने आए."

