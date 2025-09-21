scorecardresearch
 

MP: गरबा प्रैक्टिस कर रही युवती का अपहरण, हथियार की नोक पर जबरन गाड़ी में बैठाया, परिवार के 7 लोग गिरफ्तार

मंदसौर में एक युवती को उसके ही परिवार के सदस्यों ने हथियार की नोक पर अपहरण कर गाड़ी में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने जिले में नाकाबंदी कर युवती को बरामद कर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों में युवती के परिवार की दो महिलाएं भी शामिल हैं. सभी को न्यायालय में पेश किया गया और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

अपहरण में इस्तेमाल किया गया हथियार प्लास्टिक का था.(Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक युवती को उसी के परिवार द्वारा किडनैप किया गया, इस मामले में पुलिस ने युवती और सभी परिजन को नकाबन्दी कर पकड़ लिया गया. मामले में पुलिस नें युवती के ससुराल और मायके वालों के खिलाफ 7 लोगों पर अपहरण सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. किडनैपिंग के घटनाक्रम का सीसीटीवी भी सामने आया है.

शनिवार रात को मंदसौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित भावसार धर्मशाला में गरबा की प्रेक्टिस कर रही कुछ युवतियों के बीच एक युवती के अपहरण किया गया. जिसके बाद शहर में सनसनी मच गई. सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि किस तरह से घसीट कर युवती कों हथियार औऱ पिस्टल की नोक पर युवती को ले जाया जा रहा है. पुलिस द्वारा जिले में चारो ओर नाकेबंदी कर लड़की औऱ सभी आरोपयों कों पकड़कर सिटी कोतवाली लाया गया, जिसमे लड़की के परिवार की 2 महिलाओं सहित 7 आरोपी कों अपहारण की धाराओं में गिरफ्तार किया गया.

इस मामले में एसपी विनोद कुमार मीणा नें बताया कि खानपुरा क्षेत्र थाना कोतवाली के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा लड़की का जबरन अपहरण करके उसको गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाया जा रहा है. तत्काल थाने की टीम बनाकर के रात्रि के जीतने गस्त पॉइंट हुए हैं सबको एक्टिवेट किया गया था. रात्रि को शामगढ़ अंतर्गत चंदवासा चौकी पर लड़की औऱ आरोपी कों दस्तयाब किया गया. उसके पश्चात सभी सात आरोपियों औऱ लड़की को बरामद कर लिया गया था. इसके पश्चात जो घटनाक्रम सामने आया उसमें यह की सभी लोग परिवार के थे.

देखें वीडियो...

और लड़की की शादी इनके द्वारा किसी अन्य के साथ कर दी गई थी लेकिन लड़की अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से मंदसौर में रह रही थी. इसके कारण इन्होंने यह स्पष्ट किया. हमने अपहरण के तहत मामला पंजीकृत किया और साथ ही साथ सभी को माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है इसके मामले में पूरे सात आरोपी गिरफ्तार किए गए हथियार की जांच करना बाकी है लेकिन जो हथियार है वह प्लास्टिक का होना पाया गया.

---- समाप्त ----
