scorecardresearch
 

Feedback

MP में भ्रष्टाचार का Live प्रेजेंटेशन... युवक ने मेयर के सामने ही लगाया कॉल, मोबाइल पर खुलवाई अफसरों की 'रेट लिस्ट'

MP News: फरियादी ने सीधे महापौर के सामने पहुंचकर फोन पर रिकॉर्डिंग के जरिए इस घूसखोरी की पोल खोल दी, जिससे पूरे निगम में खलबली मच गई. फिलहाल निगम कमिश्नर ने जांच का आश्वासन दिया है.

Advertisement
X
मेयर के सामने मोबाइल पर रिश्वत की बातचीत.(Photo:Screengrab)
मेयर के सामने मोबाइल पर रिश्वत की बातचीत.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के मुरैना नगर निगम में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चरम पर पहुंच गई है. यह नजारा उस वक्त सामने आया जब एक जायज काम कराने के लिए भी अधिकारियों और बाबूओं द्वारा रिश्वत की डिमांड की गई. हालांकि, पीड़ित युवक ने साहस दिखाते हुए सीधे महापौर के समक्ष पहुंचकर मोबाइल पर रिश्वतखोरी का खुलासा कर दिया, जिसके बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया. 

दरअसल, यह पूरा मामला मुरैना के पंकज राठौर से जुड़ा हुआ है. पंकज राठौर को अपने प्लॉट का नामांतरण करवाना था और उस पर घर बनवाने की अनुमति लेनी थी. इस संबंध में पंकज राठौर ने मुरैना नगर निगम के बाबू से संपर्क किया जिसके बाद बाबू ने जायज फीस जमा करने के साथ-साथ अलग-अलग अधिकारियों की 'रिश्वत की रेट लिस्ट' भी खोल के रख दी. 

खास बात यह रही कि पैसे के लेनदेन के बावजूद भी पंकज राठौर का काम होते दिखाई नहीं दिया. पंकज राठौर सीधा नगर निगम की महापौर शारदा सोलंकी के पास पहुंच गया. यहां उसने महापौर के समक्ष मोबाइल पर नगर निगम के कर्मचारियों से बात की और कर्मचारियों से पूरी बात उगलवाई कि आखिर कौन से अधिकारी को कितना पैसा रिश्वत का देना पड़ेगा. देखें Video:-

सम्बंधित ख़बरें

एमपी मंत्री के विवादित बयान पर देशभर में नाराज़गी बढ़ी (File Photo: ITG)
बीजेपी के मंत्री ने मांगी माफी, राजा राम मोहन राय पर दिया था विवादित बयान 
जोधपुर में सड़क हादसे में छह लोगों की मौत. (Photo: ITG)
देश के चार राज्यों में भीषण हादसे, 17 लोगों की दर्दनाक मौत 
रेत से भरी ट्रॉली से टकराई कार. (Photo: ITG)
ग्वालियर: रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई फॉर्च्यूनर, पांच युवकों की मौके पर मौत 
Sad woman sits alone in the city.
MP से गायब लड़की PAK बॉर्डर पर मिली... 1000 KM दूर जैसलमेर कैसे पहुंची, हैरान हैं परिजन-पुलिस! 
Fake Currency Factory busted in Bhopal
नकली नोट की फैक्ट्री का भंडाफोड़... 10वीं पास ने घर में तैयार किया सेटअप, 2 लाख की करेंसी जब्त 
Advertisement
इस मामले में महापौर शारदा सोलंकी ने नगर निगम कमिश्नर को भी अवगत कराया. नगर निगम के कमिश्नर सत्येंद्र धाकरे ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है.

नगर निगम कमिश्नर ने कहा, महापौर के समक्ष मामला आया था. अभी मेरे पास नहीं आया है. लेकिन मैं इस मामले की जांच करवाउंगा और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement