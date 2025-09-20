मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा, चार साधुओं की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. बैतूल बालाजीपुरम से दर्शन कर लौट रहे सात साधुओं की बोलेरो गाड़ी का अचानक टायर फट गया. गाड़ी अनियंत्रित होकर टेमनी गांव के पास सड़क किनारे बने एक कच्चे कुएं में जा गिरी. बोलेरो में कुल 7 साधु सवार थे, जिनमें चार की मौत हो गई.

टायर फटने की घटना और गाड़ी के अनियंत्रित होते ही तीन साधु - मखंजू गिरी (27), शिवपूजन गिरी (60) और चालक राकेश गिरी (32) - समय रहते कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. हालांकि ये तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: टी-स्टॉल पर चाय पी रही भीड़ को बेकाबू कार ने रौंदा, 5 लोग घायल… CCTV में कैद हुआ हादसा

हादसे के तुरंत बाद पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. तीन शव तुरंत निकाल लिए गए, जबकि चौथे शव को देर रात तक बाहर लाने की कोशिश चलती रही. डीएसपी आरपी चौबे ने बताया कि गाड़ी का टायर अचानक फटा और वाहन सीधे पानी से भरे कुएं में जा गिरा.

Advertisement

बालाजीपुरम दर्शन कर लौट रहे थे सभी साधु

जिला अस्पताल के डॉक्टर विकास सिंह ने पुष्टि की कि चार साधुओं की मौत हो चुकी है और उनके शव मर्चुरी भेज दिए गए हैं. तीन घायल साधुओं की हालत अभी स्थिर है. घायल साधु शिवपूजन गिरी ने रोते हुए बताया कि वे सभी चित्रकूट से आए थे और बालाजीपुरम दर्शन कर लौट रहे थे.

यह भी पढ़ें: पापड़ी पुल पर फिर हादसा... पांच साल पहले जहां 24 लोगों की मौत हुई, उसी जगह नदी में समा गई SUV कार

टायर फटा और कार अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी

शिवपूजन गिरी ने बताया, "टायर फटा, ड्राइवर ने संभालने की कोशिश की लेकिन गाड़ी कुएं में चली गई. भगवान की कृपा से मैं और दो साथी बाहर निकल आए, लेकिन चार लोग पानी में डूब गए. इनमें मेरा बेटा कल्लू गिरी भी शामिल था, जो बाहर नहीं निकल पाया." हादसे की खबर मिलते ही छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

---- समाप्त ----