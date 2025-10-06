scorecardresearch
 

गीतकार प्रसून जोशी को मिलेगा MP का 'किशोर कुमार सम्मान 2024', खंडवा में होगा समारोह, CM मोहन यादव रहेंगे मौजूद

MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 अक्टूबर को खंडवा में आयोजित समारोह में प्रसून जोशी को यह सम्मान प्रदान करेंगे. खंडवा किशोर कुमार का जन्मस्थान है.

प्रसून जोशी को गीत लेखन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया जाएगा.(Photo:@prasoonjoshi_)
प्रख्यात गीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी को मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान उन्हें गीत लेखन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है.

राज्य संस्कृति विभाग के निदेशक एनपी नामदेव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 अक्टूबर को खंडवा में आयोजित एक समारोह में प्रसून जोशी को यह सम्मान प्रदान करेंगे. खंडवा महान गायक किशोर कुमार का जन्मस्थान है.

यह दो दिवसीय सम्मान समारोह 13 अक्टूबर को खंडवा में शुरू होगा. पहले दिन स्थानीय गायक-कलाकार सुगम संगीत की प्रस्तुति देंगे. मध्य प्रदेश सरकार हर साल किशोर कुमार सम्मान उन हस्तियों को प्रदान करती है, जिन्होंने अभिनय, पटकथा लेखन, गीत लेखन और फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो.

बता दें कि साल 1997 में शुरू हुआ यह सम्मान 5 लाख रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जाता है.

कौन-कौन पा चुके हैं यह सम्मान?

प्रसून जोशी इस सम्मान को पाने वाले प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियों की सूची में शामिल होंगे. पहले ऋषिकेश मुखर्जी, नसीरुद्दीन शाह, गुलजार, कैफी आजमी, बीआर चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, गोविंद निहलानी, जावेद अख्तर, श्याम बेनेगल, यश चोपड़ा, देव आनंद, सलीम खान, समीर, प्रियदर्शन, वहीदा रहमान, अमिताभ भट्टाचार्य, धर्मेंद्र और राजकुमार हिरानी जैसी सिनेमा हस्तियों को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है. 

