'इंजीनियर साहब' के पास बेहिसाब 'Money भी, Honey भी', 100 एकड़ में लग्जरी फार्म हाउस, 32 आलीशान कॉटेज

MP Engineer Lokayukta Raid: भोपाल और नर्मदापुरम जिले में लोकायुक्त पुलिस ने रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिससे सभी के होश उड़ गए.

रिटायर्ड इंजीनियर से 10 करोड़ की संपत्ति, 17 टन शहद मिला.(Photo:ITG)
लोक निर्माण विभाग (PWD) के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया है. राजधानी भोपाल के बाद इस कार्रवाई के तार नर्मदापुरम जिले के सैनी गांव से भी जुड़ गए हैं, जहां मेहरा का 100 एकड़ से अधिक भूमि पर फैला एक लक्जरी फार्म हाउस मिला है. इसी फार्म हाउस से 17 टन शहद मिला है. 

जीपी मेहरा का 100 एकड़ में फैला आलीशान फार्म हाउस लोकायुक्त की नजर में आया तो होश उड़ गए. बताया जाता है कि यह फार्म हाउस किसी बड़े लग्जरी रिसॉर्ट से कम नहीं है और यहां एक तरह से 'मिनी मालदीव' बनाया जा रहा था. 

फार्म हाउस के अंदर लग्जरी लाइफ के सभी संसाधन मौजूद हैं. यहां 32 नए कॉटेज का निर्माण चल रहा है, जिनके सामने एक सुंदर तालाब भी बना है. एक बड़े कॉटेज के सामने भी एक और तालाब है. 

PWD का रिटायर्ड इंजीनियर के तालाब किनारे 32 कॉटेज.(Photo:ITG)
रिटायर्ड इंजीनियर के यहां मिली करोड़ों की संपत्ति. (Photo: ITG)
रेड के दौरान मिली 17 टन शहद
madhya pradesh 7500 constable recruitment
सिवनी की SDOP पूजा पांडे सस्पेंड.(Photo:ITG)
फार्म हाउस से मिली अकूत दौलत
लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को फार्म हाउस पर छापेमारी कर करोड़ों की अवैध संपत्ति का ब्यौरा दर्ज किया. इस दौरान यहां

32 निर्माणाधीन कॉटेज और 7 निर्मित कॉटेज.

17 टन शहद और 1 भवन.

कृषि भूमि और कृषि के महंगे उपकरण.

6 ट्रैक्टर.

2 मछली पालन केंद्र और 2 गौशाला.

2 बड़े तालाब.

प्रॉपर्टी के दस्तावेज.

रिटायर्ड ENC का फार्म हाउस लग्जरी कॉटेज के साथ अन्य सुविधाओं से लैस है.

₹3 करोड़ का सोना और ₹36 लाख कैश

इससे पहले भोपाल स्थित ठिकानों से ₹3 करोड़ का सोना और ₹36 लाख नकद भी बरामद हो चुका है.

PWD रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का भोपाल में लग्जरी घर.

लोकायुक्त पुलिस इस पूरी अवैध संपत्ति के संबंध में आगे की कार्रवाई कर रही है.

