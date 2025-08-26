scorecardresearch
 

Feedback

नशे के कारोबार से करोड़पति बनी लेडी स्मगलर सीमा नाथ... आटे के डिब्बों से निकले ₹48 लाख कैश, घर में पाल रखे थे सांप-बिच्छू

Indore Lady smuggler: इंदौर की कुख्यात महिला तस्कर सीमा नाथ से 1 करोड़ रुपए कीमत की ब्राउन शुगर समेत 48.5 लाख रुपये कैश और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी जब्त किया गया. शातिर तस्कर कैश को आटे के डिब्बों में छिपाकर रखती थी.

Advertisement
X
लेडी तस्कर से बरामद 48 लाख रुपए कैश.
लेडी तस्कर से बरामद 48 लाख रुपए कैश.

MP News: इंदौर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला तस्कर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 516 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. इसके साथ ही, सीमा के घर से 48.5 लाख रुपये नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी जब्त किया गया. नकदी को आटे और राशन के डिब्बों में छिपाकर रखा गया था.

दरअसल, शहर के अहीरखेड़ी इलाके में रहने वाली सीमा नाथ (32) लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त थी. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह इंदौर के रवि उर्फ कालू के साथ मिलकर ब्राउन शुगर की तस्करी करती थी.

रवि को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. सीमा ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री कर रही थी और इसके लिए उसका एक गिरोह काम करता था. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ब्राउन शुगर कहां से लाई जाती थी और इसे किन-किन लोगों तक सप्लाई किया जाता था.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational )
MP: एक करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर के साथ महिला अरेस्ट, ₹48.5 लाख नकद बरामद 
Drug Peddlers Held in Assam
असम में ड्रग्स माफिया के खिलाफ 3 बड़े ऑपरेशन... 20 हजार याबा टैबलेट बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार 
Drugs Syndicate Busted in Delhi
दिल्ली में 2 बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, 30 करोड़ की हेरोइन-मारिजुआना जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार 
मछली परिवार की इस आलीशान कोठी पर चलेगा बुलडोजर.(PHOTO:ITG)
MP: भोपाल में मोहन सरकार का सख्त एक्शन, मछली परिवार की कोठी गिराने पहुंचे बुलडोजर 
varanasi news
वाराणसी में बहू-ससुर के स्मैक तस्कर गैंग का भंडाफोड़ 

पुलिस पर छोड़ देती थी सांप-बिच्छू

सीमा नाथ इतनी शातिर थी कि उसके इलाके में पुलिस कार्रवाई से पहले कई बार सोचती थी. उसने अपने घर में सांप और बिच्छू पाल रखे थे, जिससे पुलिस को दबिश देने में दिक्कत होती थी. इसके बावजूद, क्राइम ब्रांच ने पूरी योजना के साथ दो महिला पुलिसकर्मियों और 18 जवानों की टीम बनाकर सीमा को हिरासत में लिया. 

Advertisement

बताया जाता है कि कार्रवाई के दौरान सीमा चिल्लाकर मोहल्ले वालों को बुलाती थी, जहां उसके समुदाय के लोग सांप और बिच्छू पालते हैं, जिससे पुलिस को टकराव का सामना करना पड़ा.

क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्रवाई.

ड्रग्स से मोटी कमाई की 

अपराध निरोधक शाखा के पुलिस उपायुक्त (DCP) राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीमा नाथ के घर से 516 ग्राम ब्राउन शुगर, 48.5 लाख रुपये नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों के पैकेट तैयार करने में होता था. उन्होंने कहा कि मौके से मिले सबूत साफ दर्शाते हैं कि सीमा ने नशे के कारोबार से मोटी रकम कमाई है.

पहले से 12 केस दर्ज 

डीसीपी ने बताया कि सीमा के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है और विस्तृत जांच जारी है.पुलिस के अनुसार, सीमा नाथ पर पहले से ही 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

पति भी लिस्टेड बदमाश 

डीसीपी त्रिपाठी ने यह भी बताया कि सीमा का पति महेश नाथ टोपी थाना क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश है. पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने के लिए जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement