नशे के कारोबार से करोड़पति बनी लेडी स्मगलर सीमा नाथ... आटे के डिब्बों से निकले ₹48 लाख कैश, घर में पाल रखे थे सांप-बिच्छू

MP News: इंदौर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला तस्कर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 516 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. इसके साथ ही, सीमा के घर से 48.5 लाख रुपये नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी जब्त किया गया. नकदी को आटे और राशन के डिब्बों में छिपाकर रखा गया था.

दरअसल, शहर के अहीरखेड़ी इलाके में रहने वाली सीमा नाथ (32) लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त थी. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह इंदौर के रवि उर्फ कालू के साथ मिलकर ब्राउन शुगर की तस्करी करती थी.

रवि को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. सीमा ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री कर रही थी और इसके लिए उसका एक गिरोह काम करता था. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ब्राउन शुगर कहां से लाई जाती थी और इसे किन-किन लोगों तक सप्लाई किया जाता था.

पुलिस पर छोड़ देती थी सांप-बिच्छू

सीमा नाथ इतनी शातिर थी कि उसके इलाके में पुलिस कार्रवाई से पहले कई बार सोचती थी. उसने अपने घर में सांप और बिच्छू पाल रखे थे, जिससे पुलिस को दबिश देने में दिक्कत होती थी. इसके बावजूद, क्राइम ब्रांच ने पूरी योजना के साथ दो महिला पुलिसकर्मियों और 18 जवानों की टीम बनाकर सीमा को हिरासत में लिया.

बताया जाता है कि कार्रवाई के दौरान सीमा चिल्लाकर मोहल्ले वालों को बुलाती थी, जहां उसके समुदाय के लोग सांप और बिच्छू पालते हैं, जिससे पुलिस को टकराव का सामना करना पड़ा.

क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्रवाई.

ड्रग्स से मोटी कमाई की

अपराध निरोधक शाखा के पुलिस उपायुक्त (DCP) राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीमा नाथ के घर से 516 ग्राम ब्राउन शुगर, 48.5 लाख रुपये नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों के पैकेट तैयार करने में होता था. उन्होंने कहा कि मौके से मिले सबूत साफ दर्शाते हैं कि सीमा ने नशे के कारोबार से मोटी रकम कमाई है.

पहले से 12 केस दर्ज

डीसीपी ने बताया कि सीमा के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है और विस्तृत जांच जारी है.पुलिस के अनुसार, सीमा नाथ पर पहले से ही 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पति भी लिस्टेड बदमाश

डीसीपी त्रिपाठी ने यह भी बताया कि सीमा का पति महेश नाथ टोपी थाना क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश है. पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने के लिए जांच कर रही है.

