MP: कुत्ता गुम जाने पर सिपाही को बेल्ट से पीटने वाले इंस्पेक्टर पर गिरी गाज... SP ने किया सस्पेंड, FIR के लिए धरना जारी

MP News: खरगोन डीआरपी लाइन के रक्षित निरीक्षक (RI) सौरभ कुशवाह पर गाज गिर गई है. पुलिस कांस्टेबल (सिपाही) को पीटने के आरोप लगने के बाद एसपी धर्मराज मीना ने आरआई को सस्पेंड कर दिया है. अब इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है. आदिवासी संगठन जयस ने खंडवा-बड़ोदरा नेशनल हाइवे पर चक्काजाम कर दिया है. उधर, डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बुरहानपुर के एएसपी अंतरसिह कनेश को जांच सौंप दी है.

दरअसल, पुलिस कांस्टेबल राहुल चौहान और उनकी पत्नी जयश्री ने रिजर्व इंस्पेक्टर सौरभ कुशवाह पर मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है.

आरोप है कि आरआई सौरभ कुशवाह ने अपना पालतू कुत्ता खो जाने को लेकर राहुल चौहान की बेल्ट से पिटाई की. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गंभीर रूप ले लिया.

पीड़ित कांस्टेबल ने दिखाए शरीर पर पिटाई के निशान.

पीड़ित कांस्टेबल राहुल चौहान ने अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई और रक्षित निरीक्षक के खिलाफ FIR की मांग की, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से एक दिन बीत जाने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई.

इस बीच जयस जैसे आदिवासी संगठनों को इस घटना की सूचना मिली, जिसने आक्रोश व्यक्त किया और अजाक थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

आदिवासी संगठन FIR की मांग पर अड़े.

आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता नेशनल हाइवे पर चक्काजाम में उतर आए और थाने का घेराव किया. इस प्रदर्शन से ट्रैफिक बाधित हो गया.

सूचना मिलते ही SDOP रोहित लखारे और थाना इंचार्ज बीएल मंडलोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. लेकिन आदिवासी संगठन के लोग FIR दर्ज करवाने और आरोपी आरआई सौरभ कुशवाह को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे.

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए खरगोन एसपी धर्मराज मीना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए RI सौरभ कुशवाह को निलंबित कर दिया.इस मामले की जांच बुरहानपुर के ASP अंतरसिह कनेश को दी गई है. डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने भी जांच की निगरानी कर रहे हैं. आदिवासी संगठन ने FIR दर्ज होने तक और दोषियों को सजा मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.

