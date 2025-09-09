scorecardresearch
 

Feedback

खरगोन: सरकारी अस्पताल के प्रसूति वार्ड में चूहों की चहलकदमी का वीडियो वायरल, प्रबंधन बोला-'गेट खुले थे तो घुस आए'

खरगोन जिले के सरकारी अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में चूहों को चहलकदमी करते देखा गया. जिसके बाद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. हालांकि जब इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो प्रबंधन ने कहा कि गेट खुला था इसलिए चूहे आ गए.

Advertisement
X
खरगोन के सरकारी अस्पताल में इधर-उधर भागते दिखे चूहे. (Photo: Screengrab)
खरगोन के सरकारी अस्पताल में इधर-उधर भागते दिखे चूहे. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एमवाय हॉस्पिटल के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती दो नवजात बच्चों को बीते दिनों चूहों ने काट लिया था. जिससे दोनों की मौत हो गई थी. इस घटना के बावजूद भी राज्य के कई अस्पतालों में लापरवाही बरती जा रही है. अब खरगोन जिले के एक अस्पताल के प्रसूति वार्ड में चूहे घूमते दिखे. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं, इसको लेकर जब अस्पताल प्रबंधन से सवाल किया गया तो प्रबंधन ने अजीब तर्क दिया. 

दरअसल, खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर महेश्वर तहसील के मंडलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसूति वार्ड में चूहा घूमते नजर आए. जिससे परिजन डर गए. वहीं, चूहों के दौड़ते-भागने का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: MP: इंदौर के एमवाय अस्पताल में गैंगस्टर ने बरसाईं गोलियां, एंबुलेंस चलाने की बात पर चल रहा था विवाद

सम्बंधित ख़बरें

rats in hospital
'बच्ची की 4 उंगलियां खा गए थे चूहे, झूठ बोलता है अस्पताल...' इंदौर मामले में परिजनों का दावा 
चूहों पर शराब पीने का आरोप लगा है- (Photo: Screengrab)
चूहे गटक गए 802 बोतल शराब! झारखंड में शराब नीति से पहले हैरान करने वाला मामला 
पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. (Photo: Screengrab)
MP: भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर फेंके गए पत्थर, नाराज लोगों ने थाना घेरा 
महिला कांस्टेबल आरती पाल का नहीं मिला कोई सुराग.(File Photo)
उज्जैन: शिप्रा नदी से 44 घंटे बाद मिला दूसरा शव, लेडी कांस्टेबल का सुराग नहीं 
बिनाइन ओडोन्टोजेनिक ट्यूमर से पीड़ित थी युवती.(Photo: AI-generated)
AIIMS भोपाल में अनोखी सर्जरी... पैर की हड्डी से नया जबड़ा बनाकर लगाए 13 दांत  


वीडियो वायरल होने के बाद सूचना लगते ही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अतुल गौर तत्काल अस्पताल पहुंचे और वार्ड में 4-5 पिंजरे रखवा दिए. मामले को लेकर महेश्वर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अतुल गौड़ का कहना है मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं तत्काल अस्पताल पहुंच गया.

चूहे को लेकर अधिकारी ने दिया ये तर्क

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अतुल गौर ने बताया कि वार्ड का गेट खुला रहने से एक चूहा अंदर आ गया था. ऐसे में हमने चार-पांच चूहे पकड़ने के पिंजरे अलग-अलग स्थान पर रखवा दिए हैं. साथ ही पूरे तहसील के अस्पतालों में चूहों को देखने के निर्देश दिए गए हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement