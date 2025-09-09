खरगोन: सरकारी अस्पताल के प्रसूति वार्ड में चूहों की चहलकदमी का वीडियो वायरल, प्रबंधन बोला-'गेट खुले थे तो घुस आए'

मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एमवाय हॉस्पिटल के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती दो नवजात बच्चों को बीते दिनों चूहों ने काट लिया था. जिससे दोनों की मौत हो गई थी. इस घटना के बावजूद भी राज्य के कई अस्पतालों में लापरवाही बरती जा रही है. अब खरगोन जिले के एक अस्पताल के प्रसूति वार्ड में चूहे घूमते दिखे. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं, इसको लेकर जब अस्पताल प्रबंधन से सवाल किया गया तो प्रबंधन ने अजीब तर्क दिया.

दरअसल, खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर महेश्वर तहसील के मंडलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसूति वार्ड में चूहा घूमते नजर आए. जिससे परिजन डर गए. वहीं, चूहों के दौड़ते-भागने का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद सूचना लगते ही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अतुल गौर तत्काल अस्पताल पहुंचे और वार्ड में 4-5 पिंजरे रखवा दिए. मामले को लेकर महेश्वर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अतुल गौड़ का कहना है मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं तत्काल अस्पताल पहुंच गया.

चूहे को लेकर अधिकारी ने दिया ये तर्क

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अतुल गौर ने बताया कि वार्ड का गेट खुला रहने से एक चूहा अंदर आ गया था. ऐसे में हमने चार-पांच चूहे पकड़ने के पिंजरे अलग-अलग स्थान पर रखवा दिए हैं. साथ ही पूरे तहसील के अस्पतालों में चूहों को देखने के निर्देश दिए गए हैं.

