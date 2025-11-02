मध्य प्रदेश: खंडवा में मदरसे से 19 लाख रुपये के नकली नोट बरामद

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रविवार को पुलिस ने एक मदरसे से करीब 19 लाख रुपये के फर्जी नोट बरामद किए हैं. पुलिस को यह सफलता उस वक्त मिली जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मदरसे में नोटों के बंडल दिखाई दे रहे थे. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की.

इमाम के कमरे से मिली नकली करेंसी

पुलिस ने बताया कि फर्जी नोट मदरसे के उस कमरे से मिले हैं, जो वहां के इमाम जुबेर अंसारी का था. जुबेर अंसारी (33) को कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मालेगांव से गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से 10 लाख रुपये के फर्जी नोट बरामद हुए थे. अब खंडवा पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी में 19 लाख रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं.

गिनती अब भी जारी, जांच शुरू

खंडवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) महेंद्र तराणेकर ने बताया कि नोटों की गिनती अभी भी जारी है. मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी करेंसी कहां से छपवाई गई और कहां भेजी जानी थी.

महाराष्ट्र पुलिस की सूचना पर हुई छापेमारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को जानकारी दी थी कि मालेगांव में गिरफ्तार जुबेर अंसारी और उसके साथी के पास से 10 लाख के फर्जी नोट मिले हैं. इसी सूचना के बाद खंडवा पुलिस ने पथिया गांव स्थित मदरसे में छापेमारी की और वहां बड़ी मात्रा में नकली करेंसी बरामद हुई.

नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि जुबेर अंसारी के संपर्क में और कौन-कौन लोग थे. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क बुरहानपुर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सक्रिय था. पुलिस दोनों राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है.

