'तू कोई भी हो...', मैगी पॉइंट पर लड़कियों का हंगामा, पुलिस को दी गालियां; FIR दर्ज

MP News: वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि युवतियां गाली-गलौज करते हुए पुलिस को चुनौती देती नजर आईं. इतना ही नहीं, खुद को भोपाल की रहने वाली बताकर धौंस जमाती भी दिखीं.

X
नशे में धुत युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा.(Photo:Screengrab)
नशे में धुत युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा.(Photo:Screengrab)

मध्यप्रदेश के कटनी में हाइवे किनारे एक मैगी प्वाइंट ढाबे में नशे में चूर युवतियों का हाई वॉल्टेज ड्रामा सामने आया है. हंगामा इतना बढ़ा कि ढाबे पर अफरातफरी मच गई. वहां पहुंची पुलिस से भी नशे में चूर युवतियां उलझ गईं और जमकर अपशब्दों का प्रयोग किया. आखिरकार महिला पुलिस को बुलाकर उन्हें थाने ले जाया गया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पूरा मामला माधवनगर थाना इलाके के झिंझरी चौकी का बताया गया. जहां नेशनल हाईवे के किनारे बने मैगी प्वाइंट पर जोरदार हंगामा हुआ.

सूचना पर पहुंची कटनी पुलिस ने जब शांत कराने की कोशिश की तो नशे में धुत युवतियां पुलिस से ही विवाद करने लगीं. 2 युवतियों के समाने 5 पुलिसकर्मी भी नाकाफी साबित हुए. 

पुलिस के मुताबिक, पहले युवक युवतियों के विवाद की जानकारी लगी थी जिसके चलते एक महिला पुलिस के साथ 4 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे थे. 

मामले पर माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया, दोनों युवतियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. टीआई ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

कटनी हाइवे पर युवतियों का यह ड्रामा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. देखें Video:- 

पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. फिलहाल पूरा वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

