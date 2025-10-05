राजघराने की शाही शान... सिंधिया ने खुद ड्राइव की अपनी रॉयल विंटेज 'फोर्ड थंडरबर्ड', ग्वालियर की सड़कों पर देखने वालों का लगा तांता

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला, जब वह अपनी रॉयल विंटेज कार को सड़क पर खुद ड्राइव करते हुए नजर आए. यह कार बहुत ही एंटीक है और देश के चुनिंदा राजघरानों में से सिंधिया राजघराने के पास यह आज भी सुरक्षित है.

दरअसल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार तक ग्वालियर-चंबल अंचल के दौरे पर हैं. सिंधिया रियासत कालीन परंपराओं को हर वर्ष राजशाही पोशाक में निभाते हैं. इसी के साथ वह कभी-कभी अपनी गाड़ी भी खुद ड्राइव करते हैं. लेकिन शुक्रवार की रात वह अचानक अपने जयविलास पैलेस से निकले. इस दौरान जिसकी भी नजर उनकी ओर गई, सभी बेहद रोमांचित हो गए.

इसी वजह थी कि सिंधिया अपनी रॉयल विंटेज 'थंडरबर्ड' कार को खुद ड्राइव कर रहे थे. लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद किया. सिंधिया ग्वालियर किला स्थित सिंधिया बॉयज स्कूल रॉयल विंटेज 'थंडरबर्ड' कार से पहुंचे. देखें Video:-

बता दें कि फोर्ड थंडरबर्ड एक डैशिंग लुक वाली कार है. यह अपनी पहली पीढ़ी की सबसे प्रसिद्ध विंटेज थंडरबर्ड में से एक है, जो अपनी दो सीटों वाली कॉन्फ़िगरेशन और स्टाइलिश डिज़ाइन के लिए आज भी जानी जाती है.

---- समाप्त ----