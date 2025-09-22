ट्रैफिक में छोड़ी कार, दौड़ कर पहुंचे स्टेशन; फिर भी आंखों के सामने से छूट गई MP कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी की ट्रेन

Gwalior News: ग्वालियर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की ट्रेन उनके आंखों के सामने ही छूट गई. जीतू पटवारी ट्रैफिक में फंसी हुई अपनी कार को छोड़कर दौड़कर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन वह ट्रेन नहीं पकड़ सके. उनके सामने ही ट्रेन निकल गई.

दरअसल, जीतू पटवारी रविवार को मुरैना में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. कार्यक्रम से लौटने के बाद उन्हें वंदे भारत ट्रेन से रवाना होना था. वह ग्वालियर तो पहुंच गए लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ सके. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बजरिया इलाके में ट्रैफिक में उनकी कार फस गई. ट्रेन का समय हो चुका था और कार ट्रैफिक में फंसी हुई थी, इसलिए जीतू पटवारी ने कार छोड़कर स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी. वह स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर भी पहुंच गए, लेकिन तब तक ट्रेन चलना शुरू हो गई थी. जीतू पटवारी के सामने ही बंदे भारत ट्रेन निकल गई. फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद जीतू पटवारी सड़क मार्ग से रवाना हो गए.

इस मामले में जब कांग्रेस नेता सुनील शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक में कार फंस गई थी. कार छोड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे लेकिन ट्रेन छूट गई. अब सड़क मार्ग से जीतू पटवारी भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं.

बता दें कि पिछले दिनों ट्रैफिक में फंसकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी हवाई यात्रा नहीं कर सके थे. इस खबर ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी थीं. अब एक बार फिर से ग्वालियर शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था उजागर हुई है.

