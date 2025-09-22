scorecardresearch
 

Feedback

ट्रैफिक में छोड़ी कार, दौड़ कर पहुंचे स्टेशन; फिर भी आंखों के सामने से छूट गई MP कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी की ट्रेन

हाल ही में ग्वालियर के ट्रैफिक में फंसकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी हवाई यात्रा नहीं कर सके थे. इस खबर ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी थीं. अब एक बार फिर से ग्वालियर शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था उजागर हुई है.

Advertisement
X
छूट गई जीतू पटवारी की ट्रेन.(Photo:screengrab)
छूट गई जीतू पटवारी की ट्रेन.(Photo:screengrab)

Gwalior News: ग्वालियर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की ट्रेन उनके आंखों के सामने ही छूट गई. जीतू पटवारी ट्रैफिक में फंसी हुई अपनी कार को छोड़कर दौड़कर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन वह ट्रेन नहीं पकड़ सके. उनके सामने ही ट्रेन निकल गई. 

दरअसल, जीतू पटवारी रविवार को मुरैना में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. कार्यक्रम से लौटने के बाद उन्हें वंदे भारत ट्रेन से रवाना होना था. वह ग्वालियर तो पहुंच गए लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ सके. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बजरिया इलाके में ट्रैफिक में उनकी कार फस गई. ट्रेन का समय हो चुका था और कार ट्रैफिक में फंसी हुई थी, इसलिए जीतू पटवारी ने कार छोड़कर स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी. वह स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर भी पहुंच गए, लेकिन तब तक ट्रेन चलना शुरू हो गई थी. जीतू पटवारी के सामने ही बंदे भारत ट्रेन निकल गई. फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद जीतू पटवारी सड़क मार्ग से रवाना हो गए. 

इस मामले में जब कांग्रेस नेता सुनील शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक में कार फंस गई थी. कार छोड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे लेकिन ट्रेन छूट गई. अब सड़क मार्ग से जीतू पटवारी भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

ग्वालियर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम.(Photo:Screengrab)
MP: ट्रैफिक जाम में फंसे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, स्टेट प्लेन छोड़ ट्रेन से हुए रवाना 
शराब का आदी था आरोपी.(Photo: Hemant Sharma/ITG)
आंखों में मिर्ची डाली, फिर चाकू से ताबड़तोड़ किया हमला, पिता ने किया बेटी का कत्ल 
सिपाही प्रमोद त्यागी को मारी गोली. (Photo: Representational )
सिपाही पर हमला, गोली मारकर ₹30 हजार, बाइक और मोबाइल लूटे, सड़क पर तड़पता रहा जवान 
पीड़िता ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई.(Photo: AI-generated)
डिजिटल प्यार के नाम पर ठगी! डॉक्टर की पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल, 3.76 लाख भी ठगे 
जेठ पीड़िता को बोलते- ऐसा करने से तुम्हारा बीमार पति जल्दी ठीक होगा.(Photo:ITG)
'दरवाजे पर कूलर लगा था, तो रात को कमरे में घुस आते थे दोनों जेठ', FIR में गैंगरेप पीड़िता की दास्तां 
Advertisement

बता दें कि पिछले दिनों ट्रैफिक में फंसकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी हवाई यात्रा नहीं कर सके थे. इस खबर ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी थीं. अब एक बार फिर से ग्वालियर शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था उजागर हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement