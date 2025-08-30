MP: झाबुआ में रेत से लदा ट्रक घर पर पलटा.... एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार को एक हादसा हो गया. यहां तड़के सुबह रेत से लदा एक ट्रक एक घर पर पलट गया. जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

एक एजेंसी के मुताबिक मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार तड़के रेत से लदा एक ट्रक उनके घर पर पलट जाने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. कालीदेवी थाने के प्रभारी प्रदीप वाल्टर ने बताया कि यह दुर्घटना जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर फतीपुरा गांव के पास चोरन माता घाट के पास हुई.

यह भी पढ़ें: बाइक पर पत्नी, बहन, भाभी, भांजी और बेटे को बैठाकर निकला, एक्सीडेंट में एक को छोड़ सबकी मौत

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

चालक ने ढलान पर वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन एक घर पर पलट गया. अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों, देसिंह मेड़ा (35), उनकी पत्नी रमीला (27) और उनकी बेटी आरोही (7) की सोते समय कुचलकर मौत हो गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: MP में दोहरा हत्याकांड... दो युवकों की गला घोंटकर की हत्या, एक को एक्सीडेंट बताया और दूसरे को नर्मदा नदी में फेंका

ट्रक छोटा उदयपुर से रेत लेकर राजगढ़ जा रहा था. वाल्टर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा. जिन्होंने उन्हें शांत कराया.

---- समाप्त ----