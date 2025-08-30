scorecardresearch
 

MP: झाबुआ में रेत से लदा ट्रक घर पर पलटा.... एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

झाबुआ में रेत से लदा एक ट्रक एक घर पर पलट गया. जिससे घर के अंदर सो रहे तीन लोगों की मौत हो गई. इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया.

बालू से लदा ट्रक घर पर पलटा. (Photo: AI-generated)
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार को एक हादसा हो गया. यहां तड़के सुबह रेत से लदा एक ट्रक एक घर पर पलट गया. जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.  

एक एजेंसी के मुताबिक मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार तड़के रेत से लदा एक ट्रक उनके घर पर पलट जाने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. कालीदेवी थाने के प्रभारी प्रदीप वाल्टर ने बताया कि यह दुर्घटना जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर फतीपुरा गांव के पास चोरन माता घाट के पास हुई.

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

चालक ने ढलान पर वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन एक घर पर पलट गया. अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों, देसिंह मेड़ा (35), उनकी पत्नी रमीला (27) और उनकी बेटी आरोही (7) की सोते समय कुचलकर मौत हो गई.

ट्रक छोटा उदयपुर से रेत लेकर राजगढ़ जा रहा था. वाल्टर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा. जिन्होंने उन्हें शांत कराया. 

