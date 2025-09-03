scorecardresearch
 

नाबालिग भांजे और मौसी ने तोड़ा ATM, तंगहाली में यूट्यूब से सीखा था लूट का तरीका

जबलपुर में एक मौसी और उसके नाबालिग भांजे ने पैसों की तंगी के चलते एटीएम तोड़ने की कोशिश की. दोनों ने यूट्यूब से तरीका सीखकर रात में एटीएम तोड़ा लेकिन पैसा नहीं निकाल सके. गश्त के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

कानपुर में मौसी और भांजे ने लूट के इरादे से तोड़ा एटीएम (Photo: ITG)
कानपुर में मौसी और भांजे ने लूट के इरादे से तोड़ा एटीएम (Photo: ITG)

अपराध की दुनिया में अब तक अपने चाचा भतीजे की जोड़ी तो खूब सुनी होगी. लेकिन मध्यप्रदेश के जबलपुर में मौसी और भांजे ने मिलकर बड़े अपराध को अंजाम दिया है. भांजे की ट्यूशन फीस न दे पाने के चलते मौसी ने उसके साथ मिलकर एटीएम तोड़ने की योजना बनाई लेकिन योजना में सफल नहीं हो सके और पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

घटना संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के तहत हुई है जहां स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में देर रात तोड़फोड़ की गई. रात में गश्त के दौरान संजीवनी नगर थाना प्रभारी अपने कर्मियों के साथ जब एटीएम मशीन के सामने से गुजरे तो उन्होंने एटीएम मशीन को टूटा हुआ देखा. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में जुट गई. देर रात ही पुलिस ने एटीएम मशीन और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो दो संदिग्ध नजर आए.

घटना रात 2:00 से 3:00 के बीच घटित हुई थी. पुलिस ने फुटेज में देखा कि एक महिला और एक लड़का एटीएम के आसपास नजर आ रहे हैं जिसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में छानबीन तेज कर दी. सुबह तक एक नाबालिग लड़के और उसके साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों के पास से एटीएम तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ औजार भी बरामद किए हैं. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है और पैसों की तंगी को अपराध की वजह बताया है. हालांकि आरोपी एटीएम मशीन की ऊपरी हिस्से को ही तोड़ पाए.अंदर के एक और लॉकर को वे नहीं तोड़ सके, जिसकी वजह से एटीएम से पैसा नहीं निकला. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार की गई महिला का नाम आरती मेहरा है जो अपने नाबालिग भांजे के साथ एटीएम मशीन को तोड़ने के लिए पहुंची थी.

जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़का अपने नाना नानी के साथ संजीवनी नगर क्षेत्र में ही रहता है. उसके पिता का देहांत पहले ही हो चुका है. लड़के की तमाम जरूरतें उसके नाना नानी ही पूरा करते हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से पैसों की तंगी की वजह से वह परेशान था. इसी बीच उसके घर में उसकी मौसी आरती मेहरा आई और फिर दोनों ने मिलकर पैसों की तंगी को दूर करने के लिए एक शातिर योजना बना ली. जानकारी एक मुताबिक दोनों ने यूट्यूब के जरिए एटीएम मशीन को तोड़ने का तरीका सिखा और फिर कुछ जरूरत के औजार लेकर एसबीआई बैंक के एटीएम में पहुंच गए.

