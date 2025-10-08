scorecardresearch
 

Feedback

खाना देर से मिला... वेटर से झगड़ा, ग्राहक ने दागी 4 गोलियां, रेस्टोरेंट मालिक ने काउंटर के नीचे छिपकर बचाई जान

Jabalpur Hotel Firing: बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में होटल के काउंटर पर बैठे मालिक पर एक के बाद एक चार राउंड गोलियां चलाईं, जिससे होटल में भगदड़ मच गई. फायरिंग के बाद आरोपी पिस्तौल लहराते हुए होटल से बाहर निकल गया.

Advertisement
X
फिल्मी अंदाज में बदमाश ने मचाई सनसनी.(Photo:Screengrab)
फिल्मी अंदाज में बदमाश ने मचाई सनसनी.(Photo:Screengrab)

MP News: जबलपुर के अभिनंदन होटल में मंगलवार को दिनदहाड़े गोलीबारी होने से सनसनी फैल गई. इस घटना में एक बदमाश ने होटल काउंटर पर बैठे मालिक पर एक के बाद एक 4 राउंड फायर किए, जिसका पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. यह सनसनीखेज घटना किसी बड़ी रंजिश का नतीजा नहीं, बल्कि तीन दिन पुराने मामूली विवाद का बदला थी.

मदन महल थाना इलाके के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित अभिनंदन होटल का है. होटल मालिक अश्विन परिया के अनुसार, तीन दिन पहले आरोपी ने होटल में खाना खाया था.  खाना देर से परोसे जाने से वह वेटर पर गुस्सा हो गया था और उसका होटल में विवाद भी हुआ था. 

इसी गुस्से में मंगलवार को आरोपी अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर होटल पहुंचा. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी अभिनंदन होटल में घुसता है और काउंटर पर बैठे मालिक पर फायरिंग शुरू कर देता है.

सम्बंधित ख़बरें

राजस्थान में बिक रही नकली दवाएं. (Photo: Representational )
राजस्थान में जानलेवा टैबलेट! जिनके सैंपल फेल उनकी बिक चुकीं हजारों गोलियां 
TWO CRIMINALS INJURED DURING JOINT OPERATION BETWEEN POLICE & CIA
बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर चली गोलियां, डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या के आरोपी घायल  
tejashwi yadav pen distribution criticism
Pen बांटने के तरीके पर घिरे तेजस्वी यादव, अब आलोचकों को दिया जवाब 
आधी रात बहू़ पहुंची ससुराल, बरसाईं गोलियां  
पति से 7 साल का रिश्ता तोड़द भागी महिला.(Photo:AI)
ननद संग पत्नी करती थी रोमांटिक चैट, मोबाइल देख पति की खिसकी जमीन 

गोलीबारी के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही गोलियों की आवाजें सुनाई दीं, होटल में खाना खा रहे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे और भगदड़ मच गई. फायरिंग करने के बाद आरोपी पिस्टल लहराता हुआ होटल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है.

Advertisement

बस स्टैंड पुलिस चौकी प्रभारी जगन्नाथ यादव ने बताया कि गनीमत रही कि फायरिंग में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान शुरू कर दी है और उसकी तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement