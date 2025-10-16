scorecardresearch
 

Feedback

इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ पी लिया फिनाइल, मच गई अफरा-तफरी, अस्पताल में कराए गए भर्ती

Indore News: किन्नरों के जहर पीने की घटना एक बंद कमरे में घटी. जैसे ही चीख-पुकार मची, स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और घायलों को एम्बुलेंसों के जरिए सरकारी एमवाय अस्पताल ले जाया गया.

Advertisement
X
इंदौर में किन्नरों का आपसी विवाद.(File Photo)
इंदौर में किन्नरों का आपसी विवाद.(File Photo)

मध्य प्रदेश के इंदौर में किन्नरों के आपसी विवाद ने भयावह रूप ले लिया. नंदलालपुरा इलाके में एक गुट के लगभग 24 किन्नरों ने एक बंद कमरे में सामूहिक रूप से फिनाइल पी लिया.

दरअसल, शहर के पंढरीनाथ थाना इलाके के नंदलालपुरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब फिनाइल पीने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे, कमरे का दरवाजा खुलवाया और एंबुलेंस सहित पुलिस वाहनों के जरिए सभी किन्नरों को एमवाय अस्पताल पहुंचाया.

एमवाय अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सभी 24 मरीजों की हालत अब खतरे से बाहर है और उनका उपचार जारी है. समय रहते मेडिकल सहायता मिलने से बड़ी अनहोनी टल गई.

सम्बंधित ख़बरें

शाहिद उर्फ पूजा किन्नर की प्रॉपर्टी जब्त. (File Photo ITG)
कौन है गैंगस्टर पूजा किन्नर, जिसने बना ली 2.74 करोड़ की संपत्ति 
Property of gangster Pooja Kinnar seized in Saharanpur (Photo- ITG)
सहारनपुर में पुलिस का एक्शन, गैंगेस्टर पूजा किन्नर की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त 
आगरा में किन्नराें ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का ऐलान किया (Photo: ITG)
आगरा में 10 हजार किन्नरों ने मिनटों में जुटाए 25 लाख रुपये, जानिए क्या होगा इतने पैसों का 
Engineer Rashid assault
तिहाड़ में सांसद इंजीनियर राशिद से किन्नरों ने की मारपीट, पार्टी बोली- हत्या की साजिश 
सस्पेंड CSP पूजा पांडेय 3 दिन की रिमांड पर भेजी गईं.(File Photo:ITG)
सिवनी हवाला लूट: CSP पूजा पांडेय गोद में बच्ची को लिए कोर्ट में पेश 

किन्नरों के इस विवाद की पृष्ठभूमि काफी लंबी है, जिसके कारण यह सामूहिक कदम उठाया गया. नंदलालपुरा क्षेत्र में किन्नरों के गुटों के बीच कई दिनों से आपसी विवाद चला आ रहा है।

हाल ही में इसी विवाद में दो मीडियाकर्मियों का एक किन्नर के साथ कुकर्म करने का मामला भी तूल पकड़ चुका था. इस विवाद के कारण पूर्व में भी एसआईटी (SIT) गठित की गई थी, लेकिन एक बड़े अफसर का तबादला होते ही एसआईटी भी निष्क्रिय हो गई थी.

Advertisement

एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है और संबंधित सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पंकज धीर
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement