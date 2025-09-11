MP: स्कूल में लंच के बाद खेलते हुए गिरी 11 साल की नक्षिता, हार्ट अटैक से तोड़ा दम

MP News: इंदौर जिले के बेटमा में एक स्कूली छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब बच्ची लंच के बाद स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी. इस दुखद घटना से स्कूल स्टाफ और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई.

दरअसल, बेटमा इलाके स्थित माचल गांव के स्कूल में 11 वर्षीय नक्षिता पटेल 6वीं क्लास में पढ़ती थी. बुधवार को वह लंच के बाद प्ले ग्राउंड में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी. स्कूल स्टाफ ने तुरंत बच्ची के परिजनों को सूचना दी.

प्रिंसिपल और गेम्स टीचर समेत स्कूल का स्टाफ तत्काल बच्ची को बेटमा के स्थानीय अस्पताल ले गया. लेकिन बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर कर दिया. इंदौर के अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों और स्कूल प्रबंधन के अनुसार, बच्ची की मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है. फिलहाल, मौत की असली वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें साफ हुआ कि मासूम की मौत हार्ट अटैक से ही हुई है.

