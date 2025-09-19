इंदौर: राजा रघुवंशी हत्याकांड में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, पत्नी सोनम की जमानत पर टिकी नजर

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. शिलांग पुलिस ने इस केस में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस मामले में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी और चार अन्य आरोपी फिलहाल जेल में हैं. तीन अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. अब सोनम की जमानत के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चार्जशीट में सभी आरोपियों के नाम शामिल हैं और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से जल्द न्याय मिलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब मुख्य आरोपी सोनम की जमानत के प्रयास किए जा रहे हैं. उनका परिवार इस मामले में पूरी तरह से जुटा हुआ है और वे कोर्ट में सोनम की जमानत का विरोध करेंगे.

पुलिस ने की 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

बता दें, 23 मई को राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए शिलांग गए थे. इसके बाद वे लापता हो गए थे. 2 जून को उनका शव शिलांग की गहरी घाटी में मिला था. पुलिस ने जांच के दौरान सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ा था.

आरोपी सोनम की जमानत के प्रयास में जुटा परिवार

साथ ही सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा और उसके तीन साथियों को भी गिरफ्तार किया था. इस केस में शिलांग के ब्रोकर जेम्स, फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह और चौकीदार बलबीर को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी. अब सबकी निगाहें कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं.



