Indore: MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर डकैती की कोशिश, 5 नकाबपोश बदमाश आवास में घुसे- VIDEO

इंदौर में शुक्रवार देर रात एक बड़ी वारदात की कोशिश हुई. मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर नकाबपोश बदमाशों ने डकैती का प्रयास किया. घटना की जानकारी खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक X हैंडल से ट्वीट कर दी.

5 से ज्यादा बदमाश बताए जा रहे

जानकारी के मुताबिक, देर रात 5 से ज्यादा बदमाश बड़ी वारदात की मंशा से पटवारी के घर पहुंचे. बदमाशों ने न केवल निवास में घुसपैठ की बल्कि पूरे ऑफिस को भी खंगाल डाला. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. खास बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री खुद इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.

जीतू पटवारी पर 5 अलग-अलग मौकों पर हमलों का जिक्र

पार्टी ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी जीतू पटवारी पर 5 अलग-अलग मौकों पर हमले और संदिग्ध घटनाएं हो चुकी हैं. कांग्रेस लगातार उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है.

Advertisement

जीतू पटवारी को सुरक्षा देने की मांग

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की है कि जीतू पटवारी की सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

---- समाप्त ----