Indore: MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर डकैती की कोशिश, 5 नकाबपोश बदमाश आवास में घुसे- VIDEO

इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर शुक्रवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की कोशिश की. पांच से ज्यादा बदमाशों ने न केवल निवास में घुसपैठ की बल्कि ऑफिस भी खंगाला.

मुंह बांधकर आए थे बदमाश- (Photo: Screengrab)
इंदौर में शुक्रवार देर रात एक बड़ी वारदात की कोशिश हुई. मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर नकाबपोश बदमाशों ने डकैती का प्रयास किया. घटना की जानकारी खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक X हैंडल से ट्वीट कर दी.

5 से ज्यादा बदमाश बताए जा रहे
जानकारी के मुताबिक, देर रात 5 से ज्यादा बदमाश बड़ी वारदात की मंशा से पटवारी के घर पहुंचे. बदमाशों ने न केवल निवास में घुसपैठ की बल्कि पूरे ऑफिस को भी खंगाल डाला. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. खास बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री खुद इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.

जीतू पटवारी पर 5 अलग-अलग मौकों पर हमलों का जिक्र
पार्टी ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी जीतू पटवारी पर 5 अलग-अलग मौकों पर हमले और संदिग्ध घटनाएं हो चुकी हैं. कांग्रेस लगातार उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है.

जीतू पटवारी को सुरक्षा देने की मांग
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की है कि जीतू पटवारी की सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

