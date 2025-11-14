ग्वालियर: ऑनलाइन गेम के कर्ज में डूबे दो छात्र, कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा के घर से उड़ाए 5.60 लाख रुपये

ग्वालियर में ऑनलाइन गेम की लत ने दो छात्रों को अपराध की राह पर धकेल दिया. ऑनलाइन गेम में लगातार पैसे हारते रहने और कर्ज बढ़ जाने के बाद दोनों ने चोरी के जरिए कर्ज चुकाने का रास्ता चुना. इसके लिए उन्होंने अपनी ही कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा के घर को निशाना बनाया. दोनों छात्रों ने देर रात पीड़िता के घर घुसकर नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए. वारदात के समय पीड़िता और उसकी ननद जाग गईं और उन्होंने आरोपियों को चोरी का सामान लेकर भागते हुए देख लिया. इसी वजह से उनकी पहचान हो गई और पुलिस तक जानकारी पहुंचने में देर नहीं लगी.

और पढ़ें

यह पूरा मामला महाराजपुरा थाना क्षेत्र के डीडी नगर का है. निवासी सपना जादौन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर बताया कि दस तारीख की रात वह अपनी ननद शिवानी भदौरिया के कमरे में सो रही थी. देर रात अचानक दूसरे कमरे से खटपट की आवाज आने लगी. सपना ने शोर मचाया तो शिवानी भी जाग गई. दोनों भागकर दूसरे कमरे की तरफ गईं, जहां दो युवक चोरी का सामान लेकर बाहर भागते दिखाई दिए.

ऑनलाइन गेम के चक्कर में कर्ज में डूबे दो छात्र

सपना ने बताया कि जैसे ही दोनों युवक भागे, शिवानी ने उनमें से एक को पहचान लिया, जो उसकी ही कोचिंग का छात्र था. उसका नाम पीयूष शर्मा है, जिसे लोग विक्की पंडित के नाम से भी जानते हैं. पीड़ित परिवार ने अंदर कमरे में देखा तो बक्से का ताला टूटा हुआ था. उसमें रखी सोने की चेन, चूड़ी, ब्रजबाला, अंगूठी और 1 लाख 60 हजार नकद गायब थे. कुल मिलाकर लगभग 5 लाख 60 हजार रुपये का माल चोरी हुआ था.

Advertisement

शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी टाइगर चौक, कैंसर पहाड़िया इलाके में देखे गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी पीयूष शर्मा और उसके साथी सचिन कांत जाटव को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में दोनों ने चोरी करने की बात स्वीकार कर ली.

कर्ज चुकाने के लिए करने लगे चोरी

दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हो गए थे. गेम में लगातार पैसे हारने के कारण उन पर कर्ज हो गया था. कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपनी ही कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा शिवानी के घर चोरी की योजना बनाई. उन्हें यह भी पता था कि घर में सोने-चांदी के जेवर और नकदी रखी हुई है. दोनों ने रात का समय चुनकर वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया. जिसमें सोने-चांदी के जेवर और नकदी शामिल है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी जिला भिंड के रहने वाले हैं और ग्वालियर में पढ़ाई के लिए रह रहे थे. ऑनलाइन गेम की लत के कारण उनके खर्च बढ़ते चले गए और अंत में दोनों ने चोरी का रास्ता अपना लिया.

Advertisement

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

थाना महाराजपुरा के टीआई यशवंत गोयल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से युवाओं के अपराध की ओर बढ़ने के कई मामले सामने आ रहे हैं. इसलिए परिवारों को अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है.

इस घटना ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है क्योंकि दोनों आरोपी पढ़ने वाले छात्र थे और उन्हें देखकर किसी को शक भी नहीं होता. लेकिन ऑनलाइन गेम में कर्ज के दबाव ने उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया. फिलहाल पुलिस दोनों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है.



---- समाप्त ----