scorecardresearch
 

Feedback

9 महीने की गर्भवती अंजू को जंगल में 25 KM पैदल चलाया, किडनैपर्स ने पहाड़ पर छोड़ा; पुलिस ने मुक्त कराया

Gwalior Kidnapping Case: पुलिस की घेराबंदी से घबराकर बदमाश अंजू को जंगल में छोड़कर भाग गए. हालांकि, इस दौरान बदमाशों ने अंजू को जंगल में तकरीबन 25 किलोमीटर तक पैदल चलवाया, जिससे उनके पैर बुरी तरह चोटिल हो गए.

Advertisement
X
पुलिस ने घेराबंदी की तो अंजू को जंगल में छोड़ भागे बदमाश.(Photo:ITG)
पुलिस ने घेराबंदी की तो अंजू को जंगल में छोड़ भागे बदमाश.(Photo:ITG)

MP News: ग्वालियर के गुर्जा गांव से बुधवार की रात को अपहृत की गई गर्भवती महिला अंजू को पुलिस ने लंका पहाड़ से बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा लिया है. अंजू का अपहरण करने के बाद बदमाशों ने अंजू को इसी हालत में जंगल में तकरीबन 25 किलोमीटर तक पैदल चलवाया, जिससे अंजू के पैर भी चोटिल हो गए.

पुलिस की घेराबंदी की वजह से बदमाश अंजू को जंगल में छोड़कर भाग गए. घायल अंजू को उपचार के लिए पुलिस ने कमला राजा अस्पताल में भर्ती करवाया है. इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत बुधवार की रात को हुई.

तिघरा इलाके में स्थित गुर्जा गांव में घुसकर योगेंद्र गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर गिर्राज गुर्जर के घर पर हमला बोल दिया था. योगेंद्र गुर्जर के एक दर्जन से अधिक साथियों ने गिर्राज गुर्जर के घर पर जमकर फायरिंग की और गिर्राज की 9 महीने की गर्भवती पत्नी अंजू को किडनैप करके ले गए थे. तभी से पुलिस इलाके में सक्रिय हो गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

गर्भवती महिला को किडनैप कर ले गया बदमाश.(Photo:Screengrab)
करवा चौथ से पहले गर्भवती महिला का अपहरण, 'प्यार' में पागल गुंडे का आतंक  
मां-बेटी की कुएं में डूबने से मौत.(File Photo:ITG)
बेटी को बचाने के लिए मां ने भी कुएं में लगाई छलांग, दोनों की डूबने से मौत  
एसिटामिनोफेन को लेकर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप (Photo: AFP)
गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों खतरनाक है पैरासिटामोल? ट्रंप के दावे से दुनियाभर में बढ़ी टेंशन 
प्रिया ने किडनी देकर दी पति को दी नई जिंदगी.(Photo:ITG)
करवा चौथ पर पत्नी के समर्पण की अनोखी कथा... किडनी देकर बचाई पति की जान  
CSP पूजा पांडे पर कार्रवाई की तैयारी.(Photo:ITG)
MP: पुलिस पर ₹1.45 करोड़ की 'लूट' का आरोप, TI समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड 

बदमाशों ने अंजू के सास-ससुर, दादी और चाचा को भी मारपीट करके घायल कर दिया था, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी. गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली थी की अंजू को अगवा करके ले जाने वाले बदमाशों की लोकेशन लंका पहाड़ इलाके पर देखी गई है.

Advertisement

इसी सूचना पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की. पुलिस की घेराबंदी देखकर बदमाश अंजू को छोड़कर भाग निकले. पुलिस ने अंजू को उपचार के लिए कमला राजा अस्पताल में भर्ती करवाया है. पैदल चलने की वजह से 9 महीने की गर्भवती अंजू के पैर भी घायल हो गए. फिलहाल पुलिस अंजू को किडनैप करने वाले बदमाश योगेंद्र गुर्जर और उसके साथियों की तलाश कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    IND vs WI Live Score
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement