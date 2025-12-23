scorecardresearch
 
'सहारे' की जगह मिली गोली... विधवा प्रेमिका को प्रेमी ने घर में घुसकर मारी गोली, शादी में बन रही थी अड़चन

Gwalior News: पति की मौत के 2 महीने बाद जाह्नवी की मुलाकात भिंड निवासी मोनू जोशी से हुई. जाह्नवी को लगा कि मोनू उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी का सहारा बनेगा.

गोली जाह्नवी के कंधे के ऊपरी हिस्से में लगी.(Photo:ITG)
Gwalior Crime: 6 महीने पहले पति गुजर गया. गोद में ढाई साल की बेटी छोड़ गया. पति के गुजरने के 2 महीने बाद ही प्रेमी के रूप में विधवा महिला ने मोनू जोशी को चुन लिया, लेकिन इसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को उसी के घर में घुसकर गोली मार दी. अब महिला अस्पताल में उपचार करवा रही है.

यह पूरा घटनाक्रम ग्वालियर के गोले के मंदिर थाना इलाके के गोवर्धन कॉलोनी का है. पुलिस ने बताया कि गोला का मंदिर थाना इलाके के गोवर्धन कॉलोनी में जाह्नवी तोमर नाम की एक विधवा महिला रहती है.

6 महीने पहले जाह्नवी के पति का देहांत हो गया था. पति के गुजरने के 2 महीने बाद जाह्नवी भिंड निवासी मोनू जोशी के संपर्क में आ गई. मोनू जोशी से जाह्नवी तोमर के प्रेम संबंध बन गए.

जाह्नवी को लगा कि अब उसको अपना जीवन जीने का सहारा मिल गया है. 4 महीने तक दोनों का प्रेम परवान चढ़ा, लेकिन फिर मोनू जोशी की शादी कहीं और तय हो गई. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा.

सोमवार की रात को मोनू जोशी गोवर्धन कॉलोनी स्थित जाह्नवी तोमर के घर पहुंचा था. इन दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ. तैश में आकर मोनू जोशी ने अवैध हथियार से जाह्नवी पर गोली चला दी. गोली जाह्नवी की छाती पर लगी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जानवी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया.

इस मामले में एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल का कहना है कि गोले का मंदिर क्षेत्र में एक युवती को गोली लगने की सूचना मिली थी. युवती और आरोपी मोनू जोशी पिछले 4 महीने से रिलेशनशिप में थे. आरोपी का रिश्ता कहीं और तय होने की वजह से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. इसी खटास के चलते विवाद हुआ और गोली चली. युवती के कंधे में गोली लगी है, उसका इलाज जारी है. आरोपी को कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अवैध हथियार भी बरामद हुआ है.

