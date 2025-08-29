गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रुका, वहां लगा था स्पाई कैमरा... 6 दिन बाद खुला राज... इंजीनियरिंग छात्रा निकली मास्टरमाइंड

MP News: ग्वालियर के एक होटल के कमरे में कैमरा लगाकर युवक-युवती का वीडियो बना लिया गया. फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा. ब्लैकमेल करने वाले आरोपी एक लाख रुपये मांग रहे थे. इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड पीड़ित युवती की दोस्त निकली, जो इंजीनियरिंग की छात्रा है. उसने अपने प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर होटल रूम में बल्ब के होल्डर में कैमरा फिट कर दिया था. फिलहाल, पुलिस ने फरियादी युवक की शिकायत पर इंजीनियर छात्रा सहित दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

दरअसल, ग्वालियर देहात चीनोर के रहने वाले 27 साल के युवक ने यूनिवर्सिटी थाने में शिकायत कर कहा कि वह 26 जुलाई को गर्लफ्रेंड के साथ होटल विराट इन सिटी सेंटर के कमरा नंबर 203 में गया था. दोनों करीब 5 घंटे तक वहां रुके थे. होटल मैनेजर मुकेश शर्मा को रूम का 1200 रुपये किराया देकर दोनों लौट आए थे. छह दिन बाद मोबाइल पर अनजान नंबर से वॉट्सएप मैसेज आया.

मैसेज में लिखा था- गर्लफ्रेंड के साथ होटल वाला वीडियो उसके पास है. एक लाख रुपया दो, वरना वीडियो सोशल मीडिया वायरल कर देगा. युवक इस धमकी से घबरा गया और पैसों का इंतजाम करने के लिए पांच छह दिन का वक्त मांगा. लेकिन ब्लैकमेलर ने दो दिन का वक्त दिया. 23 अगस्त को ब्लैकमेलर ने कॉल कर कहा कि ज्यादा स्मार्ट बन रहा है. दो दिन से कुंडली निकाल रहे हैं. थाने में शिकायत की है. अब 30 मिनट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में पैसा डालो, वरना अंजाम भुगतना पड़ सकता है. पीड़ित युवक ने घबराकर ऑनलाइन पांच हजार रुपये आरोपियों को ट्रांसफर कर दिए.

इसके बाद ब्लैकमेलर नहीं माने, धमकी दी कि 95 हजार रुपये और भेजो, तब वीडियो डिलीट होगा. इसके बाद पीड़ित युवक परेशान होकर थाने पहुंचा और शिकायत की. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. जिस नंबर से धमकी मिल रही थी, उसे पुलिस ने ट्रेस किया तो पता चला कि वह नंबर युवक की गर्लफ्रेंड की सहेली का है. जो जुझारपुर दतिया की रहने वाली है. वह भी इंजीनियरिंग की छात्रा है. पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई. इस ब्लैकमेलिंग में आरोपी लड़की का बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त भी शामिल था. ये दोनों आरोपी युवक मुरैना के रहने वाले हैं.ट

आरोपी लड़की ने खुलासा किया कि होटल में जाने वाले युवक की गर्लफ्रेंड उसकी सहेली है. उसने ही दोनों के लिए होटल में कमरा बुक किया था. इस होटल में उसका अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त के साथ आना जाना रहता है. होटल के रूम नंबर 206 में भी उसकी टीम ने दो दिन तक कैमरा लगाया था. युवक और उसकी गर्लफ्रेंड पर लगातार नजर रखे थी. होटल के कमरे में बल्ब होल्डर के अंदर स्पाई कैमरा फिट कर रखा था. उनकी हमदर्द बनकर ब्लैकमेलर्स को पैसा देने के लिए उधारी देने का नाटक भी कर रही थी.

पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़की और दोनों युवक खुद होटल में ग्राहक बनकर उसके कमरों में स्पाई कैमरा फिट कर आए थे. उसके जरिए युवक युवती की वीडियो रिकार्डिंग कर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे. फिलहाल पुलिस ने युवक की शिकायत के बाद इंजीनियरिंग छात्रा और उसके बॉयफ्रेंड सहित उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है.

