scorecardresearch
 

Feedback

ग्वालियर में भीषण हादसा... रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई फॉर्च्यूनर, पांच युवकों की मौके पर मौत

ग्वालियर–झांसी हाइवे पर दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा भिड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की.

Advertisement
X
रेत से भरी ट्रॉली से टकराई कार. (Photo: ITG)
रेत से भरी ट्रॉली से टकराई कार. (Photo: ITG)

MP News: ग्वालियर झांसी हाइवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें फॉर्च्यूनर कार में सवार पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा ग्वालियर के मालवा कॉलेज के सामने उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे सभी युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, फॉर्च्यूनर गाड़ी ग्वालियर की ओर आ रही थी. हाइवे पर रेत से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली आगे जा रही थी. अचानक फॉर्च्यूनर ट्रॉली में पीछे से टकरा गई. ट्रॉली भारी होने के कारण ज्यादा आगे नहीं खिसकी, लेकिन पूरी गति से आ रही कार पल भर में चकनाचूर हो गई. हादसे की आवाज आसपास तक सुनाई दी, जिसके बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी भीषण हादसा, टक्कर के बाद जिंदा जल गए स्कॉर्पियो में बैठे चार लोग

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है. (Photo: ITG)
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 की मौत 
Passengers killed after being hit by a train in Chunar, Mirzapur (Photo- Screengrab)
मिर्जापुर में भीषण हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते 6 श्रद्धालु ट्रेन से कटे 
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. (Photo: Screengrab)
चंदशाली घाट पर वाहन खाई में गिरा, 8 यात्रियों की मौत, कई घायल 
कर्नूल जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ (Photo: Abdul Basheer/ITG)
हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर हादसा, बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत 
हादसे बाद दूर-दूर तक आग के गुबार नजर आए
जयपुर-अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग के बाद कई धमाके 

सूचना मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की. कार में फंसे युवकों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वाहन बुरी तरह दब चुका था. सभी पांच युवकों की मौत टक्कर के कुछ ही देर बाद हो गई थी. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हादसे के बाद हाइवे पर लोगों की भीड़ लग गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने इस दौरान जाम हटवाया, जिससे ट्रैफिक शुरू हुआ. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement