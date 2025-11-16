ग्वालियर में भीषण हादसा... रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई फॉर्च्यूनर, पांच युवकों की मौके पर मौत

MP News: ग्वालियर झांसी हाइवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें फॉर्च्यूनर कार में सवार पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा ग्वालियर के मालवा कॉलेज के सामने उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे सभी युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, फॉर्च्यूनर गाड़ी ग्वालियर की ओर आ रही थी. हाइवे पर रेत से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली आगे जा रही थी. अचानक फॉर्च्यूनर ट्रॉली में पीछे से टकरा गई. ट्रॉली भारी होने के कारण ज्यादा आगे नहीं खिसकी, लेकिन पूरी गति से आ रही कार पल भर में चकनाचूर हो गई. हादसे की आवाज आसपास तक सुनाई दी, जिसके बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी भीषण हादसा, टक्कर के बाद जिंदा जल गए स्कॉर्पियो में बैठे चार लोग

सूचना मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की. कार में फंसे युवकों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वाहन बुरी तरह दब चुका था. सभी पांच युवकों की मौत टक्कर के कुछ ही देर बाद हो गई थी. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हादसे के बाद हाइवे पर लोगों की भीड़ लग गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने इस दौरान जाम हटवाया, जिससे ट्रैफिक शुरू हुआ. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----