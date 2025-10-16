scorecardresearch
 

जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी भीषण हादसा, टक्कर के बाद जिंदा जल गए स्कॉर्पियो में बैठे चार लोग

बाड़मेर में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. एक ट्रेलर और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार चार लोगों की ज़िंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया. इससे पहले जैसलमेर में भी एक बस में आग लगने से 20 पैसेंजर जिंदा जल गए थे.

बाड़मेर में जिंदा जल गए चार लोग (Photo: Screengrab)
राजस्थान के बाड़मेर में देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है. एक ट्रेलर और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहनों में देखते ही देखते भीषण आग लग गई. हादसा इतना भयानक था कि स्कॉर्पियो में सवार चार लोगों की मौके पर ही ज़िंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया.

हादसे में जिंदा जल गए चार लोग

जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कॉर्पियो और ट्रेलर आमने-सामने से आ रहे थे. टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर राख हो गई. मृतकों की पहचान मोहन सिंह, शम्भु सिंह, पांचाराम और प्रकाश बाड़मेर के रूप में हुई है. वहीं, ड्राइवर दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे सिणधरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बालोतरा रेफर कर दिया गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. बालोतरा नगर परिषद और RGT कंपनी की दो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे के बाद मेगा हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, एसपी रमेश, डिप्टी निरज शर्मा सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों की निगरानी की. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. अभी हाल ही में जैसलमेर में भी यात्रियों से खचाखच भरी बस में आग लग गई थी जिसमें 20 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी.
 

