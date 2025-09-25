राज्यपाल का ब्लड प्रेशर नहीं नाप पाई मशीन, दिखा दिया Error, अब मुश्किल में फंसे ड्यूटी डॉक्टर और अफसर

मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल का ब्लड प्रेशर चेक करने में लापरवाही का मामला सामने आया है. इसको लेकर डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारी मुश्किल में पड़ गए हैं. इस चूक को लेकर स्वास्थ्य विभाग में नोटिस जारी करने का काम शुरू हो चुका है.

दरअसल, बीते 22 सितंबर को ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजित किया गया था. इसमें शाामिल होने भोपाल से आए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुरार गेस्ट हाउस में ठहरे थे. सुबह उनके नियमित चेकअप के लिए डॉक्टरों की एक टीम पहुंची और जब बीपी चेक किया गया तो मशीन Error बताने लगी. बार-बार कोशिश करने पर भी राज्यपाल का बीपी मशीन नहीं बता सकी.

जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि बीपी मशीन की बैटरी खराब हो गई थी. हालांकि, डॉक्टरों ने तुरंत मशीन की बैटरी बदली गई और राज्यपाल का रक्तचाप मापा गया. हालांकि, इस मामले में सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया गया है.

CMHO डॉ. श्रीवास्तव ने अपने नोटिस में लिखा है, ''राज्य शासन द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के रूप में आपको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप अपने पदीय दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करें. लेकिन 22 सितंबर को राज्यपाल के ग्वालियर आगमन के दौरान ड्यूटी पर तैनात डाक्टर द्वारा बीपी चेक करते समय मशीन में Error आया, जिससे बीपी जांच नहीं हो सकी. नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह घटना घोर लापरवाही की स्वयं दें स्पष्टीकरण, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.''

Advertisement

सीएमएचओ ने निर्देश दिए हैं कि सिविल सर्जन इस मामले में पहले तो संबंधित ड्यूटी डॉक्टर से स्पष्टीकरण लें, साथ ही स्वयं भी इस चूक को लेकर अपना मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. अन्यथा, तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सिविल सर्जन की होगी.

उधर, सिविल सर्जन डॉ. आरके शर्मा ने भी इसी मामले में लापरवाही को लेकर ड्यूटी डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है. फिलहाल जिम्मेदरों को नोटिस के जवाब का इंतजार है. इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----