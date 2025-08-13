scorecardresearch
 

Feedback

MP: मंदसौर जिले में GBS बीमारी का कहर... 6 मरीज आए सामने, केंद्र-राज्य की टीमें अलर्ट पर

MP News: मंदसौर जिले के 6 लोगों में जीबीएस की पुष्टि हुई है और उनमें से दो जिले के बाहर इलाज करा रहे हैं. तीन मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इंदौर, अहमदाबाद और भोपाल में इलाज चल रहा है.

Advertisement
X
मंदसौर में GBS बीमारी का कहर. (AI जेनरेटेड तस्वीर)
मंदसौर में GBS बीमारी का कहर. (AI जेनरेटेड तस्वीर)

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) बीमारी के मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया हैं. जिले में 6 व्यक्तियों में जीबीएस की पुष्टि हुई है और उनमें से दो जिले के बाहर इलाज करा रहे हैं. इसी के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम ने मंदसौर जिले के मुल्तानपुरा गांव का दौरा किया. 

मंदसौर की जिला मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग ने बताया कि 6 लोगों में जीबीएस की पुष्टि हुई है और उनमें से दो जिले के बाहर इलाज करा रहे हैं.

गर्ग ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले जीबीएस के मामले सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया.

सम्बंधित ख़बरें

Guillain Barre Syndrome
Guillain Barre Syndrome क्या है? जानें 
what is Guillain Barre syndrome outbreak in pune
क्या है Guillain Barre सिंड्रोम? जिसने महाराष्ट्र में मचाई है दहशत 
Guillain Barre Syndrome
अब कोलकाता में GBS से युवक की मौत, जानें क्या हैं बीमारी के लक्षण और कैसे करें बचाव 
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
Guillain-Barre Syndrome से पुणे में दूसरी मौत, अब तक 127 केस 
File Photo
दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, MP से 17 महीने बाद अफीम सप्लायर को पकड़ा 

एक अधिकारी ने बताया कि तीन मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इंदौर, अहमदाबाद और भोपाल में इलाज चल रहा है.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों की एक टीम ने गांव का दौरा किया और हालात का जायजा लिया. उनके साथ राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के विशेषज्ञ भी थे.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की संयुक्त टीम क्षेत्र में जीबीएस के मामलों की संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Advertisement

बता दें कि जीबीएस एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम गलती से नसों पर हमला करती है, जिससे कुछ मामलों में मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा हो सकता है. जीबीएस के लक्षणों की जल्द पहचान और समय पर इलाज ठीक होने के लिए जरूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement