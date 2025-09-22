scorecardresearch
 

गरबा पंडाल में लगे चेतावनी भरे पोस्टर, लिखा- ⁠गैर-हिंदू आए तो पिलाएंगे गंगाजल और छिड़केंगे गौमूत्र, करवाएंगे घर वापसी

MP News: गरबा आयोजकों का कहना है कि हम गरबा देखने आने वालों को गंगाजल पिलाएंगे और गौमूत्र छिड़केंगे. साथ ही ⁠पोस्टर पर जूते-चप्पल और लट्ठ की फोटो के साथ लिखा कि जिहादियों की उचित व्यवस्था की जाएगी.

पोस्टर पर जूते-चप्पल और लट्ठ की फोटो.(Photo:ITG)
पोस्टर पर जूते-चप्पल और लट्ठ की फोटो.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबा उत्सवों को लेकर सनातनी संगठनों का सख्त रुख देखने को मिल रहा है. राजधानी भोपाल में श्रीकृष्ण सेवा समिति ने गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर चेतावनी जारी की है. कमेटी ने पंडालों पर पोस्टर लगाए हैं, जिनमें लिखा है कि गैर-हिंदू यदि गरबा में आएंगे तो उनकी 'घर वापसी' कराई जाएगी. 

पोस्टर पर जूते-चप्पल, लट्ठ की फोटो के साथ 'जिहादियों की उचित व्यवस्था की जाएगी' का संदेश दिया गया है. कमेटी के कार्यकर्ता हाथों में लट्ठ लेकर पंडालों पर तैनात रहेंगे.

श्रीकृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष गोपाल ठाकुर ने कहा, "हम गरबा देखने आने वालों को गंगाजल पिलाएंगे और गौमूत्र छिड़केंगे." पूछने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ता आत्मरक्षा के लिए लट्ठ लेकर नजर रखेंगे.

हाथों में लट्ठ लेकर तैनात रहेंगे समिति के कार्यकर्ता.

उधर, गरबा पंडालों पर मुस्लिम लोगों की एंट्री को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिस तरह सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते, उसी तरह उनके लोगों को भी गरबा में नहीं आना चाहिए. उन्होंने गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखने की सलाह भी दी.  

---- समाप्त ----
