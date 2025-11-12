scorecardresearch
 

कार के बोनट पर पैर और भस्म करने की धमकी... उज्जैन में कैसे लूटपाट करता था दिल्ली का गैंग

उज्जैन पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो भेष बदलकर हाईवे पर लूटपाट करता था, दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के रहने वाले ये बदमाश कारों के आगे अचानक आकर उन्हें रोकते, भस्म करने की धमकी देते और लूटपाट कर फरार हो जाते थे. पुलिस ने चेकिंग के दौरान सात आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा हुआ सामान और कार बरामद की है.

पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक खौफनाक गैंग का पर्दाफाश हुआ है. दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले सात बदमाश साधु बनकर सड़कों पर निकलते थे. ये फिल्मी अंदाज में कारों के सामने आकर उन्हें रोकते, फिर ड्राइवर से कहते- भस्म कर दूंगा अगर आगे बढ़े तो…' और इसी बहाने श्रद्धालुओं से लूटपाट कर डालते. बीते दो दिनों में इन आरोपियों ने उज्जैन में दो वारदातों को अंजाम दिया. एक वारदात में तो कार चालक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और पुलिस को सौंप दिया.

जब इस मामले की शिकायत मिली तो पुलिस ने चेकिंग की शुरू की. इस दौरान नरवर थाना क्षेत्र के पालखंदा से सात बदमाशों को पकड़ लिया गया. पुलिस ने बताया कि पहले ये बदमाश घट्टिया और देवास में भी इसी तरह की वारदात कर चुके हैं. पुलिस का कहना है कि ये लोग अलग अलग वेश धारण करते हैं, फिर लोगों की गाड़ी रोक लेते हैं, उसके बाद लूटपाट करते हैं. ये सभी सातों आरोपी दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के रहने वाले हैं और सपेरा समाज के हैं.

पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई दो सोने की अंगूठी, पांच हजार रुपये कैश और घटना में इस्तेमाल दिल्ली पासिंग आर्टिगा कार जब्त की है. पुलिस का कहना है कि पूर्व में अगस्त 2025 में दिल्ली और अप्रैल 2025 में हरियाणा में इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था. अभी इन आरोपियों ने देवास, शाजापुर और उज्जैन में घटना की बात कबूल की है. इन सभी को रिमांड लिया गया है, पूछताछ की जा रही है. फरियादी द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराया गया था, उससे काफी मदद मिली.

इन आरोपियों का लूट का तरीका बेहद हैरान कर देने वाला था- सड़क के बीच साधु बनकर खड़ा होना, कार रोकना, बोनट पर पैर रख देना, और फिर लोगों को डराकर लूट लेना. पहले दान के नाम पर बहकाते, फिर जेवर और कैश लेकर फरार हो जाते. फरियादी ने पुलिस को दिए वीडियो में दिखा कि कैसे साधु का वेश धारण किए लोग कार रोककर लूटपाट कर रहे हैं. वीडियो मिलते ही उज्जैन पुलिस ने जिलेभर में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया. 

पुलिस ने कहा कि 24 घंटे से टीमें सक्रिय थीं. कंट्रोल रूम से सभी चेकिंग पॉइंट्स पर सूचना दी गई. आधे घंटे में ही गाड़ी और सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों ने दिल्ली, हरियाणा, देवास, शाजापुर और उज्जैन में लूट की वारदातें कबूल की हैं.

