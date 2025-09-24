'मेरे मरने के बाद घरवाले भूल न जाएं...' बुजुर्ग ने 'गजनी' की तरह पीठ पर गुदवाया ऐसा टैटू

कोई व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प कर ले और उसे आत्मसात कर ले तो फिर उस संकल्प को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है. ऐसा ही दृढ़ संकल्प ग्वालियर के 84 साल के अशोक मजूमदार ने कर रखा है. उन्होंने मृत्यु के उपरांत अपनी देहदान का संकल्प लिया है.

हैरानी की बात तो ये है कि इसके लिए बाकायदा उन्होंने फिल्म गजनी की तरह अपनी पीठ पर टैटू भी गुदवा रखा है, जिस पर लिखा हुआ है 'प्रॉपर्टी आफ मेडिकल कॉलेज'. इस लाइन के साथ वह डेट भी लिखी हुई है, जिस दिन अशोक मजूमदार ने टैटू गुदवाते हुए यह संकल्प लिया था. अशोक मजूमदार के संकल्प को देखकर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया.

दरअसल पिछले दिनों लाला का बाजार निवासी अशोक मजूमदार का जयारोग्य अस्पताल में एक ऑपरेशन किया गया था. ऑपरेशन करते वक्त अस्पताल के डॉक्टरों की नजर अशोक मजूमदार की पीठ पर पहुंची. पीठ पर टैटू गुदा हुआ था और लिखा हुआ था 'प्रॉपर्टीज ऑफ़ मेडिकल कॉलेज'. यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए. इसकी जानकारी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ को दी गई. डॉक्टर आरकेएस धाकड़ ने जब अशोक मजूमदार से संपर्क किया तो, अशोक मजूमदार ने बताया कि वह अपनी देहदान करने का संकल्प कर चुके हैं. उनके परिवार वालों को यह संकल्प याद रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी पीठ पर यह टैटू गुदवाया है.

अशोक मजूमदार के संकल्प को देखकर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन भी काफी प्रभावित हुए. उन्होंने मंगलवार को अशोक मजूमदार के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया. गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन द्वारा अशोक मजूमदार को शाल श्रीफल देखकर प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया. डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ ने बताया कि आज के समय में लोग जब देहदान करने से हिचकिचाते हैं, ऐसे में अशोक मजूमदार उन लोगों के लिए प्रेरणा और मिसाल हैं जो देहदान करने में संकोच करते हैं.

