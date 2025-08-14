scorecardresearch
 

Feedback

जब SDM कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंच गया कुत्ता, कठघरे में जाने की करने लगा कोशिश, वीडियो वायरल

IAS Ravi Sihag ने बताया कि संभव है कुत्ता कोर्ट रूम में आ गया हो. उन्होंने कहा कि इसे मारना उचित नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद जब मौके पर नजर पड़ी तो कुत्ते को बाहर कर दिया गया.

Advertisement
X
जब SDM कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंचा कुत्ता.
जब SDM कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंचा कुत्ता.

MP News: सिवनी जिले के लखनादौन ब्लॉक में एक अनोखा वाकया सामने आया. एसडीएम रवि सिहाग राजस्व प्रकरणों की सुनवाई कर रहे थे, तभी उनके कोर्ट रूम में अचानक एक आवारा कुत्ता आ गया. यह घटना इतनी दिलचस्प थी कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कोर्ट रूम में फरियादी और वकील सुनवाई के दौरान मौजूद हैं और इसी बीच कुत्ता बेहिचक कोर्ट रूम के बीच में बैठ जाता है.

कुत्ता लोगों के चेहरों को ऊपर-नीचे देखता है और फिर कुछ सोचते हुए कोर्ट के कठघरे के दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है. जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वह वापस वहीं बैठ जाता है. कुछ देर बाद भीड़ बढ़ने पर कुत्ता खुद ही भीड़ से निकलकर बाहर चला जाता है. देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

अस्पताल पहुँचकर इलाज करवाते संदीप कुमार (Photo: Screengrab)
डांट खाते ही भड़का पालतू कुत्ता, झपटकर मालिक का कान नोच कर किया अलग 
पटना में कुत्ते के नाम पर जारी हुआ आवासीय प्रमाण पत्र. (Photo: Representational )
नाम डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू और मां कुटिया देवी... पटना में कुत्ते का बना दिया आवासीय प्रमाण पत्र 
Man making his dog bite the kid
गिड़गिड़ाता रहा बच्चा, हंसता रहा युवक...ऑटो के अंदर बच्चे पर छोड़ा Pitbull कुत्ता, खौफनाक वीडियो 
एड्रेस प्रूफ में लड़की की जगह ट्रैक्टर की फोटो, गांव का नाम ट्रैक्टरपुर, डाकघर, कुत्तापुर
एड्रेस प्रूफ में लड़की की जगह ट्रैक्टर की फोटो, डाकघर, कुत्तापुर... बिहार में ब्लॉक ऑफिस का ब्लंडर मिस्टेक 
Dog Dies in Agony in Car
वृंदावन दर्शन को गए दंपति ने कार में बंद किया पालतू कुत्ता, गर्मी से तड़पकर हुई मौत, वीडियो वायरल 

इस घटना पर जब लखनादौन के एसडीएम रवि सिहाग से बात की गई, तो उन्होंने फोन कॉल पर बताया कि संभव है कुत्ता कोर्ट रूम में आ गया हो. उन्होंने कहा कि इसे मारना उचित नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद जब मौके पर नजर पड़ी तो कुत्ते को बाहर कर दिया गया. उन्होंने इस परिस्थिति को पूरी तरह सहज तरीके से संभाला, जिससे कोई असुविधा नहीं हुई.

Advertisement

यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और यूजर्स इसे तरह तरह के कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement