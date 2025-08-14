जब SDM कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंच गया कुत्ता, कठघरे में जाने की करने लगा कोशिश, वीडियो वायरल

MP News: सिवनी जिले के लखनादौन ब्लॉक में एक अनोखा वाकया सामने आया. एसडीएम रवि सिहाग राजस्व प्रकरणों की सुनवाई कर रहे थे, तभी उनके कोर्ट रूम में अचानक एक आवारा कुत्ता आ गया. यह घटना इतनी दिलचस्प थी कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
वीडियो में देखा जा सकता है कि कोर्ट रूम में फरियादी और वकील सुनवाई के दौरान मौजूद हैं और इसी बीच कुत्ता बेहिचक कोर्ट रूम के बीच में बैठ जाता है.
कुत्ता लोगों के चेहरों को ऊपर-नीचे देखता है और फिर कुछ सोचते हुए कोर्ट के कठघरे के दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है. जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वह वापस वहीं बैठ जाता है. कुछ देर बाद भीड़ बढ़ने पर कुत्ता खुद ही भीड़ से निकलकर बाहर चला जाता है. देखें Video:-
इस घटना पर जब लखनादौन के एसडीएम रवि सिहाग से बात की गई, तो उन्होंने फोन कॉल पर बताया कि संभव है कुत्ता कोर्ट रूम में आ गया हो. उन्होंने कहा कि इसे मारना उचित नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद जब मौके पर नजर पड़ी तो कुत्ते को बाहर कर दिया गया. उन्होंने इस परिस्थिति को पूरी तरह सहज तरीके से संभाला, जिससे कोई असुविधा नहीं हुई.
यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और यूजर्स इसे तरह तरह के कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं.