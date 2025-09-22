scorecardresearch
 

Feedback

'पंडालों के दरवाजे पर गोमूत्र रखा जाए...', धीरेंद्र शास्त्री बोले- हिंदू हज नहीं जाते, तो मुस्लिमों को गरबा में नहीं आना चाहिए

Dhirendra Shastri on Garba: इससे पहले भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने चिंता व्यक्त की थी कि कुछ लोग हिंदू महिलाओं को लुभाने के लिए कलावा (पवित्र लाल और पीले सूती धागे) और तिलक जैसे हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करके गरबा आयोजनों में प्रवेश कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि नवरात्रि उत्सव केवल हिंदुओं और सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए है.

Advertisement
X
धीरेंद्र शास्त्री ने गरबा आयोजकों को दी अजीब सलाह.(Photo:Screengrab)
धीरेंद्र शास्त्री ने गरबा आयोजकों को दी अजीब सलाह.(Photo:Screengrab)

गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है. छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो मुस्लिमों को भी गरबा में नहीं आना चाहिए. 

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आयोजिकों को सलाह दी है कि गरबा समारोह के मुख्य दरवाजे पर छिड़कने के लिए गोमूत्र रखना चाहिए. यह बात बागेश्वर महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने गृह जिले छतरपुर जिले के लवकुश नगर स्थित धार्मिक स्थल बंबरबेनी माता के दर्शन करने के दौरान कही. 

मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि गैर-हिंदुओं का भी नवरात्रि उत्सव और 'गरबा' नृत्य कार्यक्रमों में भाग लेने का स्वागत है, बशर्ते वे फिर से सनातन धर्म अपनाएं और माथे पर तिलक लगाने और आरती करने जैसे नियमों का पालन करें.  

सम्बंधित ख़बरें

विहिप की सख्त गाइडलाइन जारी. (फाइल फोटो:ITG)
तिलक, गोमूत्र और वराह पूजन के बाद ही गरबा में प्रवेश... 'लव जिहाद' रोकने के लिए VHP की सख्त चेतावनी 
अपहरण में इस्तेमाल किया गया हथियार प्लास्टिक का था.(Photo: Screengrab)
Video: हथियार की नोक पर युवती अगवा, हैरान कर देगी अपहरण की ये कहानी 
गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बवाल.(Photo:ITG)
मुस्लिमों की गरबा में एंट्री पर BJP विधायक बोले- हिंदू धर्म अपनाओ, फिर आओ 
मध्य प्रदेश में 'गरबा जिहाद' पर BJP गरम  
bageshwar baba - dhirendra shastri padyatra hindu
दिल्ली से वृंदावन तक ‘सनातन हिंदू एकता पदयात्रा’ 

विधायक शर्मा ने कहा कि अगर मुसलमान या ईसाई फिर से देवी की पूजा करना चाहते हैं, तो उन्हें एक चम्मच गंगाजल पीने और तुलसी का पत्ता खाने पर हिंदू धर्म में स्वीकार किया जा सकता है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनके माता-पिता ने हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाकर गलती की है और वे फिर से हिंदू बनना चाहते हैं, तो वे अभी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि "सभी का DNA हिंदू है".

हालांकि, भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए चेतावनी दी कि अगर कोई गरबा स्थलों पर (प्रवेश पाने के लिए) छल करने की कोशिश करता पाया गया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की पूजा को समर्पित नवरात्रि उत्सव 22 सितंबर से शुरू हो चुका है. इस उत्सव के दौरान गुजरात का एक जीवंत नृत्य गरबा खेला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल होते हैं.

विश्व हिंदू परिषद  सहित कई हिंदूवादी संगठन ऐसे आयोजनों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश का विरोध करते रहे हैं ताकि 'लव जिहाद' के प्रयासों को रोका जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement