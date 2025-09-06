MP: धार में उफनती नदी को पार करते समय बहा युवक- Video

मध्य प्रदेश के धार जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बारिश के चलते जिले की अधिकांश नदी-नाले भी उफान पर हैं. हालांकि, कोई अनहोनी न हो इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है. बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं.

ऐसा ही एक मामला जिले के गंधवानी से आया है. जहां जान जोखिम में डालकर रपट (उफनती नदी) पार कर रहा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया. हालांकि, गनीमत ये रही है कि कुछ दूर बहने के बाद उसे एक पत्थर मिल गया. जिसके बाद वह पत्थर का सहारा ले लिया और तब तक ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए व उसे बचा लिया.

सेमलीपुरा में रपट पार करते समय बही पिकअप

वहीं, रपट पार करने का एक और मामला जिले के सेमलीपुरा गांव से आया. जहां दिलावरा नदी पर बनी रपट को पार करते समय एक पिकअप तेज बहाव की चपेट में आ जाने से बह गई. हालांकि इस दौरान ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली.

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं. बारिश के चलते रास्तों पर भी बाढ़ का पानी आ गया है. बिलासपुर में रस्सी के सहारे ग्रामीण लोग जान जोखिम में डाल कर उफनता हुआ नाला पार कर रहे हैं.

बताया जाता है कि बीती रात हुई तेज बारिश के चलते जिले के श्री नैना देवी शक्तिपीठ का संपर्क सभी राज्यों से टूट गया है. ऐसे में श्री नैना देवी के समीप बरती गांव गालुआ के लोग ऑफिस आने-जाने और राजमर्रा के काम के लिए रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स भी स्कूल आने-जाने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं.

