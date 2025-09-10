scorecardresearch
 

Feedback

ढाबे पर 10 हजार की नौकरी, खाते से ₹40 करोड़ का लेनदेन, इनकम टैक्स ने किया खुलासा तो सामने आई रसोइया की चौंकाने वाली कहानी

Gwalior dhaba cook gets Rs 46 crore income tax notice: रसोइया के वकील का कहना है कि उन्होंने इनकम टैक्स विभाग से जानकारी ली थी. विभाग का कहना है कि उन्होंने सटीक जानकारी के बाद नोटिस देने की कार्रवाई की है.

Advertisement
X
नोटिस के बाद पुणे की नौकरी छोड़ भिंड आ गया रसोइया.(Photo: AI-generated)
नोटिस के बाद पुणे की नौकरी छोड़ भिंड आ गया रसोइया.(Photo: AI-generated)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ढाबे पर महज 10 हजार रुपए की नौकरी करने वाले एक कुक के खाते से 46 करोड़ 18 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया. खुद कुक को इसकी जानकारी तब हुई, जब इनकम टैक्स विभाग ने उसके घर पर नोटिस भेज दिया. यह पूरा घटनाक्रम भिंड निवासी रविंद्र सिंह चौहान का है, जो वर्तमान में ग्वालियर के एक ढाबे पर कुक का काम करते हैं.

रविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि साल 2017 में वह मेहरा टोल प्लाजा पर काम करते थे. यहीं पर शशि भूषण राय नाम का एक सुपरवाइजर आया था. साल 2019 में यही सुपरवाइजर घूमने के बहाने रविंद्र को दिल्ली ले गया था. यहां रविंद्र का एक बैंक खाता खुलवाया गया. शशि भूषण ने रविंद्र को बताया कि उसके पीएफ का पैसा इसी खाते में आएगा. इसके बाद रविंद्र ग्वालियर लौट आया. रविंद्र ने खाते की बात को भूल गया. 

इसके बाद रविंद्र पुणे में जाकर नौकरी करने लगा. इसी साल अप्रैल में इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिस रविंद्र के भिंड निवास पर भेजा. नोटिस अंग्रेजी में था, इसलिए रविंद्र के घरवाले समझ नहीं सके. 

सम्बंधित ख़बरें

Kaun banega crorepati episode 2 written update
KBC में पहुंचे इनकम टैक्स ऑफिसर, दिया एक गलत जवाब, 12.50 लाख कमाने से चूके  
dubai tax and income plan
Dubai में 0% इनकम टैक्स! फिर कैसे होती है कमाई? 
मजदूर महिला को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा 4 करोड़ 88 लाख रुपये का नोटिस
UP: मजदूर महिला को आया 4.88 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, पढ़ना-लिखना तक नहीं जानती 
54,000 से ज्यादा लोगों ने नहीं भरा आईटी रिटर्न
54,000 लोगों को इनकम टैक्स नोटिस 
photo-twitter
बंगाल में दुर्गा पूजा क्लब को IT नोटिस, TMC ने कहा- ये BJP की साजिश 

जुलाई में इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक और नोटिस रविंद्र के घर पहुंचा. इस बार घरवालों ने रविंद्र को दूसरे नोटिस के बारे में बताया. रविंद्र को लगा कि मामला गंभीर है, इसलिए वह पुणे की नौकरी छोड़कर भिंड आ गया. यहां उसने नोटिस लिया और सीधे ग्वालियर में वकील प्रद्युम्न सिंह के पास पहुंच गया.

Advertisement

वकील ने बताया, ''यह इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी नोटिस है. तुम्हारे खाते में 46 करोड़ 18 लाख रुपए का लेन-देन हुआ है.'' रविंद्र को जब यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. रविंद्र दौड़ता हुआ थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी बात बताई, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं की.

पुलिस का कहना था कि जिस बैंक में दिल्ली में खाता खुला है, वहां जाना पड़ेगा. इसके बाद रविंद्र ने सभी जगह शिकायत की और जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
 
इस मामले में रविंद्र के वकील प्रद्युम्न सिंह का कहना है कि उन्होंने इनकम टैक्स विभाग से जानकारी ली थी. विभाग का कहना है कि उन्होंने सटीक जानकारी के बाद नोटिस देने की कार्रवाई की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement