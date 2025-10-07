देवास: क्लास में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में टीचर, बच्चों ने रिकॉर्ड किया वीडियो

मध्य प्रदेश के देवास जिले के आदिवासी बहुल उदयनगर संकुल के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक विक्रम कदम की शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों और शिक्षा विभाग दोनों के बीच चिंता पैदा कर दी है. मामला ग्राम पंचायत बिसाली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय, झिरी मोहल्ला का है, जहां स्कूल के दौरान शिक्षक को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया. यह घटना कुछ बच्चों ने चुपके से रिकॉर्ड कर ली, और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



स्कूल टाइम में महिला के गले में हाथ डालकर बैठ जाता था

ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक लंबे समय से इस तरह की हरकतें करता आ रहा था. कई बार बच्चों के सामने ही महिला के गले में हाथ डालकर बैठने की घटनाएं हुई थीं. दो दिन पहले ही गांव के पटेल और उपसरपंच ने सार्वजनिक रूप से उसे फटकार लगाई थी, लेकिन विक्रम कदम ने अपनी हरकतों को जारी रखा. इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले भी संकुल प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण शिक्षक के हौसले बुलंद थे.



जिला शिक्षा अधिकारी हरिसिंह भारतीय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और टीम मौके पर भेजी जा रही है. उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. इस दौरान शिक्षक विक्रम कदम ने वीडियो को फेक बताते हुए खुद को बचाने की कोशिश की है, लेकिन वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिक्षक लगातार अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा था.

​





शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेगी और यह तय करेगी कि कितनी सख्ती और तेजी से कार्रवाई की जाए. ऐसे गंभीर आरोप न केवल स्कूल व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी गंभीर असर डाल सकते हैं.

क्या है स्थानीय लोगों की मांग?

स्थानीय लोग और अभिभावक इस मामले को लेकर बेहद नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि दोषी शिक्षक को तुरंत सजा मिले. यह घटना स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग के लिए चेतावनी भी है कि बच्चों के सुरक्षित वातावरण और उनके हितों की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य है.

देवास से शकील खान की रिपोर्ट के अनुसार, मामला अब गंभीर जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया में है, और आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट कदम उठाए जाने की संभावना है.

