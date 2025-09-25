डिप्टी कलेक्टर की पत्नी बोली- मेरे पति अय्याशी के लिए जाते हैं थाईलैंड-दुबई, बड़े शहरों में मकान, दुकान, बंगले

पति की रंगीन मिजाजी, प्रशासनिक पद पर रहते हुए ओहदे का दुरुपयोग, रिश्वतखोरी, बगैर अनुमति विदेश यात्राएं करना... ऐसे कई संगीन आरोप भोपाल में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर की पत्नी ने लगाए हैं. तबस्सुम बानो ने जनसुनवाई में अपने पति की करतूतें बताईं, तो अधिकारी भी हैरान रह गए. महिला ने अपने ही पति से खुद की जान का खतरा होने की बात भी कही.

तबस्सुम बानो ने उज्जैन में होने वाली जनसुनवाई में एसडीएम लक्ष्मीनारायण गर्ग को विवाद से जुड़े कई साक्ष्य सौंपते हुए कहा कि पति मोहम्मद सिराज मंसूरी लगातार उसे धमका रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही. पिछले मंगलवार को उसने इंदौर में भी जनसुनवाई में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

दरअसल, ये मामला उज्जैन से इसलिए जुड़ा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद सिराज मंसूरी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वर्तमान में भोपाल मुख्यालय में पदस्थ हैं.

एक साल पहले 2024 सितम्बर में मंसूरी उज्जैन में एसडीएम थे, तभी उन पर रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त ने एक केस दर्ज किया, जिसकी जांच अभी तक चल रही है. इसके बाद मंसूरी का तबादला भोपाल हो गया, जहां वे डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं.

मंसूरी की पत्नी तबस्सुम ने बताया कि उनका निकाह 2008 में हुआ था. सरकारी नौकरी में रहते हुए उनके पति ने खूब रुपए कमाए और अलग-अलग शहरों में मकान, दुकान, बंगले, प्लॉट, महंगी-मंहगी गाड़ियां खरीदीं.

Advertisement

इतना ही नहीं मंसूरी, सरकार को बताए बगैर अपनी अय्याशी और मौज मस्ती के लिए कई बार थाईलैंड, इराक, दुबई आदि जगहों की विदेश यात्रा भी कर चुके हैं.

तबस्सुम का कहना था कि मंसूरी के कार्यकाल और पासपोर्ट की ही जांच की जाए, तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी. तबस्सुम ने अपने पति पर दूसरी महिलाओं के साथ संबंध होने के आरोप भी लगाए और बताया कि इसी वजह से उनका विवाद होता था और 2023 वे पति को छोड़कर मायके जालौन (UP) आ गईं थी, लेकिन मंसूरी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा. तबस्सुम ने शिकायत से संबंधित फोटो व वीडियो भी अधिकारियों को उपलब्ध कराए हैं.

महिला ने बताया कि मंसूरी ने पूर्व में उस पर व उसके परिवार पर झूठा केस लगा दिया था, जिस मामले में अभी वो जमानत पर हैं. महिला का कहना था कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही.

बता दें कि मंगलवार को उज्जैन आई तबस्सुम अपने पति की शिकायत लेकर जिला पंचायत सीईओ के पास पहुंची थीं, जहां से उन्हें एसडीएम और तहसीलदार के पास भेजा गया.

बहरहाल, प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन देते हुए तबस्सुम बानो को पुलिस से शिकायत करने की सलाह दी है.

---- समाप्त ----